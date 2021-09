5 tựa phim về tài chính đáng xem cho người mới

Zing tổng hợp danh sách phim lẻ mà người quan tâm đầu tư hay kinh doanh không nên bỏ lỡ.

Zing tổng hợp danh sách phim lẻ mà người quan tâm đầu tư hay kinh doanh không nên bỏ lỡ.

Trong khi nhiều người không đủ kiên nhẫn đọc sách tài chính, việc xem một số bộ phim vừa giải trí, vừa mang tính giáo dục về tiền và thị trường cũng là ý hay để cập nhật thông tin.

Margin Call

IMDb: 7.1/10 Thời lượng: 107 phút Cast: Zachary Quinto, Kevin Spacey, Stanley Tucci, Paul Bettany

Ảnh: slantmagazine.

Nội dung:

Diễn biến trong Margin Call gói gọn 24 tiếng tại một ngân hàng đầu tư ở Mỹ. Ngân hàng này đang đối diện với bờ vực phá sản vì cuộc khủng hoảng tài chính, và người phát hiện đầu tiên là chuyên viên phân tích rủi ro Peter Sullivan. Để cứu vãn, nhóm nhân viên và lãnh đạo ngân hàng phải ngay lập tức tìm cách giải quyết.

Lý do nên xem:

Margin Call quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và kịch bản mới lạ về tài chính.

Mỗi nhân vật xuất hiện trong phim đều có mặt tốt, mặt xấu đáng học hỏi.

Đề tài khô khan nhưng cách phim khai thác lời thoại, tình huống lại cuốn hút với khán giả.

Money for Nothing: Inside the Federal Reserve

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 104 phút Cast: Liev Schreiber, Paul Volcker, Janet Yellen, Peter Atwater

Ảnh: The Washington Post.

Nội dung:

Đây là bộ phim tài liệu mô tả hành trình lịch sử 100 năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Qua lời kể của Liev Schreiber và những chuyên gia trong lĩnh vực, người xem được tìm hiểu các chính sách của tổ chức tài chính quyền lực nhất thế giới, đồng thời đặt câu hỏi về tác động của chúng trên đời sống người thường.

Lý do nên xem:

Người xem theo dõi cuộc phỏng vấn hiếm có với quan chức, nhà kinh tế học, thương nhân,...

Money for Nothing: Inside the Federal Reserve đem đến cho nhà đầu tư góc nhìn đa chiều về tiền và cuộc khủng hoảng tài chính thế giới từng đối diện.

Phim dự báo cách tránh khủng hoảng trong tương lai.

Enron: The Smartest Guys in the Room

IMDb: 7.6/10 Thời lượng: 105 phút Cast: John Beard, Tim Belden, Barbara Boxer

Ảnh: Mubi.

Nội dung:

Tuy là một bộ phim không mới, Enron: The Smartest Guys in the Room luôn nằm trong danh sách phim về giới tài chính được fan điện ảnh yêu thích. Xoay quanh các hoạt động của tập đoàn Enron, công ty lớn thứ 7 tại Mỹ, phim chỉ ra những sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của nó trong quá khứ.

Lý do nên xem:

Không cần những ông trùm và tình tiết căng thẳng, phim vẫn hấp dẫn đủ để người xem suy ngẫm về sự vĩ mô của đồng tiền.

Dựa trên cuốn sách cùng tên, phim như một nghiên cứu đầy đủ về một trong những vụ bê bối kinh doanh lớn nhất nước Mỹ.

Enron: The Smartest Guys in the Room đem đến bài học kinh doanh sâu nhưng dễ hiểu cho bất cứ ai quan tâm.

The Big Short

IMDb: 7.8/10 Thời lượng: 130 phút Cast: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt

Ảnh: Financial Times.

Nội dung:

Dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà báo Michael Lewis, The Big Short kể về giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Mỗi nhân vật trong phim có câu chuyện riêng nhưng các quyết định của họ đều ảnh hưởng đến nhau. Chính cách dẫn dắt này đã khiến nội dung kinh tế học, vốn khô khan và khó hiểu, trở nên gần gũi với phần lớn người xem.

Lý do nên xem:

Nhịp phim nhanh khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Phim sở hữu dàn khách mời nổi tiếng với biểu cảm đa dạng.

Nhiều định nghĩa về nợ xấu, trái phiếu, cổ phiếu, thế chấp,... được phim đề cập và giải thích nhằm cung cấp kiến thức cho người mới đầu tư.

The Wolf of Wall Street

IMDb: 8.3/10 Thời lượng: 180 phút Cast: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey

Ảnh: Kalzen Tech.

Nội dung:

Thuộc thể loại tội phạm, hài kịch đen, The Wolf of Wall Street là bộ phim tiểu sử về tay môi giới chứng khoán có tiếng tại phố Wall. Từ đó, phim khai thác các góc tối ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới thương gia.

Lý do nên xem: