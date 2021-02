5 trường học trở thành điểm cách ly tập trung

5. Trường Mầm non Bạch Đằng (Kinh Môn, Hải Dương): Ngày 2/2, một bé học lớp 4 tuổi tại trường Mầm non Bạch Đằng được xác định dương tính với SARS-CoV-2. 71 trẻ ở trường tiếp xúc với bệnh nhân cùng 4 trẻ ở trường khác được đưa đến trường Mầm non Bạch Đằng cách ly tập trung. Để đảm bảo an toàn, mỗi học sinh được phát áo mưa, ngồi cách xa nhau, hạn chế lây nhiễm. Ảnh: Hiệp Đặng.