5 trường công an xét tuyển bổ sung

ĐH Phòng cháy Chữa cháy cùng 4 trường khác thuộc khối công an thông báo chỉ tiêu và đối tượng xét tuyển bổ sung.

ĐH Phòng cháy Chữa cháy xét tuyển đại học hệ chính quy ngoài ngành công an bổ sung đợt 1 năm 2020. Đối tượng xét tuyển là thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đã tốt nghiệp THPT hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp THPT. Trường xét tuyển theo tổ hợp A0 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có điểm xét tuyển thuộc tổ hợp xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 13 trở lên và không có môn thi nào thuộc tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, bản sao công chứng chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước.

Ngoài ra, thí sinh gửi một phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển, cùng lệ phí xét tuyển (30.000 đồng/hồ sơ).

Thí sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 15/10 đến 17h ngày 26/10. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện bằng đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên.

Học viện An ninh Nhân dân tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu. Trong đó, 94 chỉ tiêu cho ngành Nghiệp vụ an ninh - tuyển thí sinh nam ở miền Bắc và các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Ngành An toàn thông tin tuyển bổ sung 1 chỉ tiêu nam các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Đối tượng đăng ký xét tuyển bổ sung là thí sinh có trong danh sách sơ tuyển của Bộ Công an chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường công an, chưa xác nhận nhập học các đại học ngoài ngành công an.

Thí sinh cần đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và tiêu chuẩn học lực theo quy định của Bộ Công an.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với đợt xét tuyển bổ sung như sau:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường từ 8h ngày 15/10 đến trước 17h ngày 27/10.

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung, học viện sẽ gửi về ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương trước 17h ngày 30/10.

ĐH An ninh Nhân dân xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu (chỉ xét tuyển thí sinh nam). Trong đó, khối ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển thêm 12 chỉ tiêu (tổ hợp A1, C3, D1). Ngành Y gửi đào tạo xét tuyển bổ sung 4 chỉ tiêu theo khối B.

Khu vực tuyển sinh gồm các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, các bộ phận của đơn vị trực thuộc bộ có địa bàn đóng quân ở các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường từ ngày 15/10 đến 17h ngày 27/10. Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung được gửi về ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương và liên lạc trực tiếp với thí sinh trước 17h ngày 30/10.

ĐH Cảnh sát Nhân dân xét tuyển bổ sung 2 chỉ tiêu cho ngành Nghiệp vụ cảnh sát (mỗi chỉ tiêu cho từng tổ hợp C3, D1)

Trường tuyển thí sinh nam ở khu vực tuyển sinh gồm các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, các bộ phận của đơn vị trực thuộc bộ có địa bàn đóng quân ở các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường từ ngày 15/10 đến trước 17h ngày 27/10.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân xét tuyển bổ sung 28 chỉ tiêu nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Cụ thể, trường tuyển 12 thí sinh nam ở khu vực phía Bắc, 16 thí sinh nam ở khu vực phía Nam. Trường xét tuyển theo tổ hợp A1, C3, D1.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường từ ngày 15/10 đến trước 17h ngày 27/10.