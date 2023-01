5 tiểu thuyết dành cho phụ nữ đáng đọc trong năm 2023

Những cuốn sách được gợi ý bởi The List phù hợp từ độc giả nữ thích sự lãng mạn, ngọt ngào đến những ai đam mê khám phá, phiêu lưu.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ hoàng kim của nội dung, và điều đó thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết thông qua những cuốn sách được xuất bản vào năm ngoái. Từ những tiểu thuyết đầu tay xuất sắc đến phần tiếp theo rất được mong đợi của các tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt các tiểu thuyết dành cho phụ nữ.

The List đã đưa ra danh sách những tiểu thuyết thu hút nhất dành cho phụ nữ, phù hợp cho những ai quyết tâm đọc nhiều hơn vào năm 2023.

Notes on an Execution

Tác giả Danya Kukafka không phải cái tên mới trong nền văn học. Cô đã xuất bản cuốn sách đầu tay, "Girl in Snow", vào năm 2017. Tuy nhiên, "Notes on an Execution" - tác phẩm ra mắt năm 2022 mới là thứ đưa tên tuổi của cô lên bản đồ văn học.

Cuốn tiểu thuyết là cái nhìn độc đáo, hấp dẫn về tâm lý của một kẻ giết người hàng loạt, được miêu tả dưới góc nhìn của một người phụ nữ có cuộc sống bị đảo lộn bởi hắn.

Cuốn sách "Notes on an Execution" đã đưa tên tuổi Danya Kukafka lên bản đồ văn học. Ảnh: Ballantine Books.

Trong một cuộc phỏng vấn với Write or Die Magazine, Kukafka cho biết ra đời phần lớn bởi sự khinh thường của chính cô về thể loại kể về tội phạm tôn vinh kẻ giết người hàng loạt, trong khi xóa nạn nhân của chúng ra khỏi nội dung.

"Notes on an Execution" tập trung vào việc cuộc sống bị ảnh hưởng bởi các hành vi bạo lực hơn là chính các hành vi bạo lực đó.

You Made a Fool of Death with Your Beauty

Trong cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, nhà văn Akwaeke Emezi lần đầu tiên thoát khỏi thể loại thông thường mình lựa chọn. Kết quả là sự ra đời của "You Made a Fool of Death with Your Beauty", được miêu tả là bức chân dung đẹp đẽ và phức tạp về tình yêu, sự mất mát và chữa lành.

Cuốn sách kể về câu chuyện của Feyi, một phụ nữ trẻ đang cố tìm kiếm mối quan hệ hẹn hò trong sự đau buồn sau cái chết của người chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire vào tháng 5/2022, Emezi cho biết đã nhận ra rằng chuyện tình cảm không nhất thiết phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào mà chúng ta không muốn.

Tiểu thuyết của Akwaeke Emezi đem đến cho độc giả cái nhìn mới về tình yêu. Ảnh: Ballantine Books.

Black Cake

Trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, Charmaine Wilkerson kể câu chuyện cảm động về hai chị em phải vật lộn trước cái chết của mẹ cùng món quà khó hiểu nhận được từ bà, đã khiến cuộc đời họ thay đổi.

Hai nhân vật chính Benny và Byron tham gia vào một cuộc hành trình dẫn họ đi khắp thế giới và trở về với món bánh đen nổi tiếng của mẹ, món ăn cổ điển vùng Caribe, để tìm kiếm sự thật về người phụ nữ đã nuôi nấng họ.

Câu chuyện này thực sự được lấy cảm hứng từ công thức làm bánh đen của người mẹ quá cố của Wilkerson.

"Chiếc bánh tượng trưng cho lịch sử của gia đình này, trong đó những đứa trẻ, nay đã lớn, lại không hề biết được những gì bố mẹ họ đã thực sự trải qua", tác giả nói với BookPage.

Delilah Green Doesn't Care

Những năm gần đây, các nhân vật thuộc cộng đồng LGBT+ đã xuất hiện nhiều hơn trong tác phẩm văn học.

"Delilah Green Doesn't Care" của Ashley Herring Blake là cuốn sách được đề cử "Giải thưởng Goodreads Choice" năm 2022 cho hạng mục Lãng mạn.

Trong đó, hai nhân vật chính Delilah và Claire tìm thấy tình yêu ở nơi cuối cùng mà mình mong đợi - quê hương nhỏ bé, nơi lưu giữ những ký ức đau buồn đối với cả hai người.

"Delilah Green Doesn't Care" cho bạn khám phá nhiều điều hơn là một câu chuyện tình yêu. Ảnh: Ballantine Books.

Đây là một câu chuyện tình lãng mạn cảm động, có tất cả yếu tố hay nhất của một tác phẩm hài lãng mạn, nhưng khám phá nhiều điều hơn là chỉ một câu chuyện tình yêu của một cặp đôi. Nó đề cập đến tầm quan trọng của tình bạn, gia đình và yêu thương bản thân hơn tất cả.

Other People's Clothes

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Calla Henkel, "Other People's Clothes", là một tác phẩm hiện đại, mới mẻ về thể loại kinh dị cổ điển, và đây là một trong những cuốn sách thú vị, độc đáo nhất năm 2022.

Nữ chính Zoe bị chấn thương tâm lý sau vụ người bạn thân nhất của mình bị sát hại và trốn đến Berlin để đi du học.

Cô trở thành bạn với một sinh viên trao đổi khác và ngay sau đó, cả hai chuyển đến một căn hộ của một chủ nhà lập dị, người là nhà văn viết truyện kinh dị nổi tiếng. Hai người nghi ngờ rằng mình là đối tượng tiếp theo của nhà văn này, điều đó đã khiến cuộc đời họ thay đổi mãi mãi.