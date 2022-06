5 tiệm cà phê cho người yêu hoa ở TP.HCM

Không chỉ phục vụ đồ uống, những điểm hẹn sau còn ngập tràn hoa lá, mang đến xúc cảm ngọt ngào giữa mùa hè.

Cuối tuần thảnh thơi, bạn có thể hòa mình cùng thiên nhiên và tận hưởng chút mộng mơ khi tìm đến các tiệm cà phê có nhiều hoa, cây cối xanh tươi.

Lifestyle gợi ý loạt quán gần trung tâm và đánh giá dựa trên các tiêu chí:

Không gian có lối thiết kế mới lạ

Chỗ ngồi thoải mái, riêng tư

Thực đơn đa dạng

Hương vị món và cách trình bày hấp dẫn

Chất lượng phục vụ của nhân viên

Quán Nước Len Keng

Địa chỉ: Võ Thị Sáu, quận 3 Thời gian mở cửa: 7-22h Mức giá: 25.000-70.000 đồng/món

Tiệm nép mình trong con ngõ nhỏ. Đi từ xa, những thanh âm chuông ngân trong gió đã vang lên, đến nơi là không gian tươi mát, nhiều hoa lá và hương thơm.

Ảnh: Utcunggg.

- Phía dưới tiệm là khu vực bán hoa và giỏ đan. Không gian vừa đủ ngồi thoải mái để thư giãn. Toàn cảnh tựa ngôi nhà ấm cúng với khu vườn nhỏ ngoài trời thoáng mát, gần gũi.

- Tiệm bố trí chỗ ngồi hợp lý, có góc riêng cho 1-2 người, bàn dài cho nhóm đông. Tủ sách lớn phù hợp với những ai thích đọc.

- Thực đơn không quá phong phú, song vẫn có các loại cà phê, nước ép, trà nóng, trà lạnh, bánh, tàu hũ để lựa chọn. Điểm đặc biệt là khi order món, nhân viên sẽ đưa cành hoa có đính kèm số bàn.

- Thức uống được đựng trong ly thủy tinh và phục vụ trên khay gỗ. Đi kèm là mảnh giấy viết tay với thông điệp ngẫu hứng, thân mật gửi khách. Cách trang trí món hấp dẫn, màu sắc tươi mới và chất lượng phù hợp mức giá.

- Nhân viên phục vụ tinh tế, nhẹ nhàng.

Đánh giá chung: 4,5/5

Mơ Đi Hội.greenhouse

Địa chỉ: Tú Xương, quận 3 Thời gian mở cửa: 7h30-11h30 và 13h30-22h Mức giá: 50.000-150.000 đồng/món

Nằm trong con hẻm nhỏ có chút lộn xộn, ồn ào, song đến tiệm như lạc vào thế giới khác với khu vườn ngập tràn hoa cỏ, ánh ngói đỏ mang sắc màu xưa cũ và bình yên.

Ảnh: Hifasne_.

- Hầu hết không gian tận dụng khu vực ngoài trời. Quầy gọi món nổi bật với những hũ đựng bánh mang hơi hướm tuổi thơ. Mọi thứ trở nên lấp ló thú vị giữa khoảng sân nhiều hoa lá.

- Chỗ ngồi được bố trí lẫn vào những tán cây. Bạn nên ưu tiên đi vào lúc tiết trời dịu mát, bầu không khí sẽ dễ chịu hơn.

- Menu chưa thực sự đa dạng, song vẫn đủ các loại trà, cà phê, cocktail... để bạn nhâm nhi.

- Cách trang trí đồ uống đẹp mắt, khá thu hút khi lên hình. Hương vị ổn, tuy nhiên giá hơi cao.

- Nhân viên lịch sự, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Đánh giá chung: 3,5/5

Botanica Flowers & Plants

Địa chỉ: Đường số 18, TP Thủ Đức Thời gian mở cửa: 7-22h Mức giá: 35.000-90.000 đồng/món

Đúng như tên gọi, Botanica là khu vườn nhỏ xinh với không gian nhiều loại thực vật. Không chỉ phục vụ đồ uống, tiệm còn bán cây cảnh và hoa.

Ảnh: Botanicaflowersandcoffee.

- Quán cà phê có điều hòa với không gian trang nhã. Nhiều cây xanh làm điểm nhấn nên tiệm không trang trí quá cầu kỳ.

- Diện tích hạn chế, song cách bố trí bàn ghế khá tinh tế, không gây bí bách. Tiệm khá phù hợp cho bạn ngồi làm việc, đọc sách.

- Thực đơn có các loại cà phê, trà nóng, trà lá Hàn Quốc, nước ép, yogurt, soda và bánh waffle.

- Hương vị và vẻ ngoài của nước uống chưa gây nhiều ấn tượng. Món đáng thử là bánh waffle giòn thơm, phục vụ kèm sốt chocolate và kem tươi.

- Nhân viên phục vụ thân thiện.

Đánh giá chung: 3,5/5

Padma de Fleur

Địa chỉ: Hàm Nghi, quận 1 Thời gian mở cửa: 9-17h Mức giá: 45.000-100.000 đồng/món

Đến quán như lạc vào khu vườn xanh có nhiều hoa thơm ngát. Không chỉ có đồ uống, tiệm còn phục vụ cơm trưa.

Ảnh: Padma.de.fleur.

- Không gian nhỏ, tiệm hoa bên dưới và quán cà phê tầng trên. Địa điểm mang nét vintage, thơ mộng xen lẫn chút hiện đại.

- Quán thiết kế góc ngồi đa kiểu cách, phù hợp nhiều nhu cầu như check-in, học tập, làm việc, trò chuyện riêng tư hay đón gió bên khung cửa sổ.

- Menu có trà hoa, trà nóng, nước trái cây, cà phê, cocktail và bánh.

- Hương vị nước dễ uống, bánh ngon. Nhìn chung, chất lượng món phù hợp trong tầm giá. Đồ uống được trang trí thu hút, ly nước được đặt trên khay đựng với hoa lá điểm xuyết.

- Nhân viên chu đáo.

Đánh giá chung: 4/5

Zeraffe

Địa chỉ: Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình Thời gian mở cửa: 8-22h Mức giá: 40.000-80.000 đồng/món

Quán sỡ hữu nhiều góc check-in đẹp. Dịp này, tiệm gây ấn tượng với lối trang trí concept mùa hè đầy hoa lá trẻ trung, tươi mới. Một khoảng trời dịu êm được lấy cảm hứng từ câu hát "Summer is for falling in love".

Ảnh: Zeraffecoffee.

- Không gian mang vẻ cổ điển với gam màu begie nhẹ nhàng nhưng không kém phần thời thượng. Điểm nhấn nơi đây là khoảng sân vườn đầy nắng, các góc nhỏ được trang trí chỉn chu tạo background lên hình thu hút.

- Diện tích khá rộng, bầu không khí thoáng mát cùng bàn ghế kiểu cách lạ mắt giúp bạn có nhiều cơ hội chọn chỗ ngồi hợp ý.

- Menu không quá phong phú, song vẫn có nhiều hương vị đồ uống và bánh hấp dẫn để bạn chọn lựa.

- Nhìn chung, món được phục vụ khá chỉn chu. Thức uống Childhood dreams thơm mùi milo và sữa ngọt dịu. Bánh red velvet mềm, xốp và độ ngọt vừa phải, dễ ăn. Quán sử dụng ống hút và muỗng inox, thân thiện môi trường.

- Nhân viên lịch sự, hỗ trợ nhiệt tình, chào hỏi khách niềm nở khi khách vào quán và cả lúc ra về.

Đánh giá chung: 4,5/5