5 thực phẩm tốt cho gan

Để gan khỏe mạnh hơn, bạn cần bổ sung những thực phẩm có thể giải độc gan, loại bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể.

Gan có chức năng trao đổi chất dinh dưỡng, phá vỡ carbohydrate, tạo glucose và giải độc cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Theo Healthline, gan thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng cho sức khỏe, từ sản xuất protein, cholesterol và mật đến lưu trữ vitamin, khoáng chất và thậm chí cả carbohydrate.

Gan cũng phá vỡ các chất độc hại như rượu, thuốc và các sản phẩm phụ tự nhiên trong quá trình trao đổi chất. Giữ cho gan của bạn trong tình trạng tốt là điều quan trọng để duy trì sức khỏe.

Theo Eat This Not That, gan nếu không được chăm sóc tốt có thể bị xơ gan nếu bạn uống quá nhiều rượu hoặc mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bia (NAFLD).

Chuyên gia dinh dưỡng Jill Weisenberger cho biết, bạn có thể bảo vệ gan của mình bằng cách tránh ăn quá nhiều đường và uống rượu, bia, đồng thời hạn chế đồ ăn vặt đã qua chế biến.

"Chủ yếu ăn chế độ dựa trên thực vật để nhận được lợi ích của các hợp chất chống viêm và nhạy cảm với insulin. Hãy cố gắng ăn trái cây, rau vào mỗi bữa ăn để chống lại bệnh tật", chuyên gia dinh dưỡng Jill Weisenberger tiếp tục.

Lúa mạch và yến mạch

Lúa mạch và yến mạch đều là nguồn cung cấp chất xơ tốt, được chứng minh là giúp giảm cân và tạo ra sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn trong hệ vi sinh vật đường ruột.

Hơn nữa, chất xơ prebiotic kích thích hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, giúp giảm viêm và tổn thương gan. Các nhà nghiên cứu cho biết tiêu thụ 7,5 gram hoặc nhiều hơn chất xơ không hòa tan có trong yến mạch và lúa mạch được chứng minh là cải thiện ba mức độ xơ hóa gan khác nhau, một sự tiến triển của NAFLD.

Một nghiên cứu gần đây về chất dinh dưỡng cho biết hạn chế calo là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với NAFLD (bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bia).

Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho sức khỏe. Ảnh: Pexels.

Rau cải

Chuyên gia dinh dưỡng Carley Knowles cho biết: "Các loại rau họ cải giúp cơ thể giải độc một cách tự nhiên và bảo vệ gan khỏi bị hư hại, đồng thời cải thiện chức năng tổng thể của gan".

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Texas A&M AgriLife Research cho thấy NAFLD có thể được kiểm soát bởi một hợp chất gọi là indole có trong cải bắp, cải xoăn, súp lơ trắng, bông cải xanh và cải Brussels.

Báo cáo trên tạp chí Hepatology, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người tham gia nghiên cứu bị béo phì có lượng indole trong máu thấp hơn đáng kể so với những đối tượng gầy. Ngoài ra, những người có mức indole thấp hơn có lượng chất béo trong gan cao hơn.

Các loại rau họ cải giúp tăng các enzym giải độc tự nhiên cho gan. Ảnh: Shutterstock.

Việt quất và rau sống

Chuyên gia dinh dưỡng Jill Weisenberger nói: "Một số loại thực phẩm tôi khuyên dùng cho sức khỏe của gan bao gồm quả việt quất và các loại quả mọng khác, thảo mộc và gia vị, rau lá xanh, bông cải xanh và các loại rau họ cải. Mỗi loại thực phẩm này đều chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chức năng gan".

Các nhà nghiên cứu ở Saudi Arabia tin quả việt quất - một nguồn chất chống oxy hóa mạnh - có thể là liệu pháp để kiểm soát bệnh gan liên quan đến tuổi tác.

Một số nghiên cứu trên động vật đã chứng minh quả việt quất, cũng như chiết xuất nước ép của loại quả này có thể giúp gan khỏe mạnh, tăng phản ứng của tế bào miễn dịch và các enzym chống oxy hóa.

Theo Healthline, các loại quả mọng có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Chúng thậm chí có thể giúp cải thiện phản ứng miễn dịch và chống oxy hóa của cơ thể.

Các loại quả mọng giúp đảm bảo gan được cung cấp các chất chống oxy hóa cần thiết để duy trì sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Cà phê, trà xanh và nước

Điều tốt nhất bạn có thể làm để bảo vệ gan của mình là tránh uống rượu. Điều tốt thứ hai cho gan là uống nhiều nước để tránh mất nước và giúp gan hoạt động tốt hơn, Tổ chức Gan Mỹ cho biết.

Chuyên gia dinh dưỡng Jill Weisenberger nói: "Uống nước cũng có thể làm giảm lượng tiêu thụ đồ uống có đường, có hại cho gan. Các loại đồ uống tốt cho gan bao gồm trà và cà phê".

Loại trà bảo vệ gan mạnh nhất là trà xanh matcha, loại trà chứa lượng catechin chống oxy hóa cao nhất.

Một phân tích tổng hợp các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Thực nghiệm và Lâm sàng Quốc tế đã kết luận uống trà xanh thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư gan HCC, bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Cà phê, kể cả cà phê đã khử caffein, cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính.

Theo Healthline, cà phê làm tăng mức độ chống oxy hóa trong gan, đồng thời giảm viêm. Nó cũng giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh gan, ung thư và gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, phân tích tổng hợp được xuất bản trên BMC Public Health vào năm 2021 so sánh 384.818 người uống cà phê với 109.767 người không uống cà phê. Kết quả cho thấy những người uống cà phê ít có khả năng mắc bệnh gan mạn tính hoặc NAFLD hơn 20% và ít có khả năng tử vong vì bệnh gan hơn 49% so với những người không uống cà phê.

Trà và cà phê làm giảm các nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Ảnh: The Deli.

Dầu ô liu

Theo Healthline, dầu ô liu được coi là chất béo lành mạnh vì nó có nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cả tác dụng tích cực đối với gan.

Một nghiên cứu nhỏ bao gồm 11 người bị NAFLD cho thấy tiêu thụ 1 thìa cà phê (6,5 ml) dầu ô liu mỗi ngày giúp cải thiện men gan. Những người tham gia cũng ít tích tụ chất béo và máu lưu thông tốt hơn trong gan.

Sự tích tụ chất béo trong gan là một phần của giai đoạn đầu tiên của bệnh gan. Do đó, tác dụng tích cực của dầu ô liu đối với chất béo trong gan, cũng như các khía cạnh khác của sức khỏe, khiến nó trở thành một phần có giá trị trong chế độ ăn uống lành mạnh.