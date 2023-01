5 thực phẩm ăn sáng để có bụng thon gọn hơn

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết những thực phẩm chứa chất xơ và protein là rất quan trọng để bạn có bụng phẳng.

Theo Eat This Not That, nhiều người cho rằng bỏ bữa sẽ giúp họ có được chiếc bụng phẳng hơn. Tuy nhiên, bữa sáng không chỉ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Nó cũng rất quan trọng để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp bạn có được vòng bụng phẳng như mong muốn.

Khi nói về việc giảm mỡ bụng, điều chúng ta đang tập trung vào là chất béo nội tạng tích tụ quanh bụng. Mỡ nội tạng được gọi là loại mỡ "nguy hiểm" vì nó nằm trên các cơ quan vùng bụng và có thể dẫn đến những bệnh như bệnh tim và tiểu đường loại 2. Việc giảm lượng mỡ này là khác nhau đối với mọi người, nhưng nó thường liên quan đến việc thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống cũng như kết hợp vận động và tập thể dục.

Một số bữa sáng tốt nhất bạn có thể chọn khi đang giảm mỡ bụng bao gồm ăn nhiều chất xơ và protein, cả hai đều quan trọng để kiểm soát cân nặng lành mạnh. Thực tế, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu, ăn một chế độ ăn nhiều chất đạm và chất xơ có liên quan đến việc giảm cân và giảm nguy cơ mắc các yếu tố chuyển hóa.

Bột yến mạch

Bột yến mạch là một trong những bữa sáng tốt nhất mà bạn có thể ăn để có được một cái bụng phẳng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Paula Doebrich cho biết: "Chất xơ trong bột yến mạch giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn vì nó là một loại carbohydrate giải phóng chậm, có nghĩa là nó cung cấp năng lượng nhưng không làm tăng lượng đường trong máu. Năng lượng từ carbs giải phóng chậm được giải phóng trong một thời gian dài, giúp bạn tràn đầy năng lượng cho cả ngày mà không khiến bạn cảm thấy uể oải".

Michelle Ricker, chuyên gia dinh dưỡng, giám đốc Giáo dục và Đào tạo Sức khỏe Toàn cầu tại Herbalife Nutrition cho biết: "Ăn bột yến mạch cung cấp cho cơ thể bạn chất xơ cần thiết không chỉ cho sức khỏe tim mạch mà còn cho quá trình tiêu hóa hợp lý. Khi quá trình tiêu hóa của bạn hoạt động bình thường, dạ dày của bạn sẽ biết ơn bạn rất nhiều".

Trứng

Theo các chuyên gia của Eat This Not That, trứng là cách tuyệt vời khác để bạn bắt đầu ngày mới và hướng tới việc đạt được một vòng bụng phẳng. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Quốc tế về Béo phì, bữa sáng với trứng cùng với chế độ ăn thiếu calo giúp những người tham gia giảm cân nhiều hơn so với những người ăn bánh mì vào bữa sáng.

Chuyên gia dinh dưỡng Michelle Ricker cho biết: "Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, giúp cân bằng phản ứng lượng đường trong máu vào buổi sáng đồng thời giúp duy trì khối lượng cơ nạc của bạn được cung cấp năng lượng để tăng cường trao đổi chất. Trứng trộn với một số loại rau giàu chất xơ là món ăn tốt để bạn có được chiếc bụng phẳng lì".

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, giúp bạn cung cấp đủ năng lượng cho bữa sáng. Ảnh: Shutterstock.

Protein

Nói về protein, một ly sinh tố protein làm no cũng là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng, đặc biệt nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là có vòng bụng phẳng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Michelle Ricker cho biết: "Một ly sinh tố protein buổi sáng sẽ giúp bạn có được vòng bụng phẳng hơn bằng cách kiểm soát lượng calo trong bữa sáng và cung cấp 20-30 gram protein mà cơ thể cần cho quá trình trao đổi chất thích hợp. Khi bạn thêm trái cây và rau vào món sữa lắc protein của mình, bạn đã tăng lượng chất xơ hàng ngày và giúp xây dựng hệ tiêu hóa cho dạ dày hoạt động tốt hơn".

Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Anh, những phụ nữ ăn chế độ ăn giàu protein đã giảm cân nhiều hơn so với những người ăn một lượng protein tiêu chuẩn. Nếu bạn đang cần tăng cường protein đáng kể, protein lắc có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Chế độ ăn giàu protein giúp chúng ta giảm cân tốt hơn. Ảnh: Shutterstock.

Sữa chua Hy Lạp

Nếu bạn đang thèm một món ngọt vào buổi sáng, sữa chua Hy Lạp giàu protein với một ít trái cây và các loại hạt là lựa chọn phù hợp. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng, những người ăn sữa chua giàu protein vào bữa ăn nhẹ buổi chiều sẽ cảm thấy no hơn và ăn ít calo hơn vào bữa tối.

Chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri của Wellness Verge cho biết: "Sữa chua Hy Lạp là bữa sáng tiện lợi, ngon miệng, dễ ăn và giàu protein. Thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra những người tiêu thụ sữa chua Hy Lạp thường xuyên có xu hướng nhẹ cân hơn".

Gà tây hoặc xúc xích gà

Cung cấp protein chất lượng tốt trong bữa ăn sáng rất quan trọng để giảm cân, đặc biệt là cho vùng bụng của bạn. Nghiên cứu cho thấy ăn một chế độ ăn giàu protein giúp tạo cảm giác no. Các nghiên cứu cũng đã minh họa mối tương quan giữa lượng protein chất lượng tỷ lệ nghịch với mỡ bụng.

Để có thêm protein trong bữa sáng, bạn hãy thử xúc xích gà hoặc gà tây. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường protein nạc hơn thịt lợn hoặc xúc xích thông thường. Sau đó, bạn cần bổ sung thêm một số loại trái cây và rau quả giàu chất xơ và vitamin, tạo nên bữa ăn nhẹ cân bằng.