5 thợ hồ nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Thuyền trưởng của một tàu đánh cá cùng 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã được cách ly tại Phú Quốc.

Ngày 27/1, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc (Kiên Giang) có kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 đối với 6 người đang cách ly tập trung. Trong đó, một người là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu VL-15169, 5 người còn lại là thợ hồ.

Sáng 26/1, trong lúc tuần tra trên vùng biển của phường An Thới (Phú Quốc), lực lượng làm nhiệm vụ của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới bắt giữ tàu VL-15169. Trên tàu lúc này có thuyền trưởng 45 tuổi (quê An Giang) với 5 người đàn ông khác, tuổi từ 30-56.

Những người này cho biết đã sang Campuchia làm thợ hồ tại các công trình xây dựng từ tháng 11/2020. Ngày 25/1, họ từ Camphchia đi một tàu khác ra biển rồi liên lạc với chủ tàu VL-15169 để đón vào Phú Quốc.

Xác định người này có hành vi nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng đã báo với Trung tâm Y tế Phú Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.