5 thế phạm phong thủy thường gặp ở nhà chung cư

Căn hộ chung cư được nhiều người yêu thích nhờ yếu tố an ninh và tiện ích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nhận diện và hóa giải phạm kỵ phong thủy ở loại hình nhà ở này.

Master Phùng Phương - chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới (IFSA), Chủ tịch Công ty Cổ phần Phong Thủy Phùng Gia - chỉ ra một số lỗi phong thủy phổ biến và cách hóa giải.

Xà ngang áp trên ban thờ

Bất kỳ không gian nào trong nhà cũng kiêng thế xà ngang áp đỉnh đầu. Đây là thế phạm mang lại cảm giác bị đè nén, bất lợi về nhiều mặt. Trong thuyết phong thủy, ban thờ chung cư vướng dầm xà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận, khiến gia đình khó được quý nhân phù trợ.

Ban thờ chung cư nên tránh vướng dầm xà.

Để tránh các tác động tiêu cực từ thế phạm này, gia chủ cần cân nhắc di dời ban thờ sang vị trí phù hợp hơn. Nếu điều kiện cho phép, gia chủ có thể thiết kế trần giả phía trên bàn thờ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ phạm kỵ này.

Đặt bếp và bồn rửa liền kề

Do không gian bó hẹp, bếp nấu và bồn rửa tại nhiều chung cư được đặt quá sát nhau, hình thành cách cục bất lợi cho gia vận và hỷ tài của chủ nhân.

Xét theo quy luật ngũ hành, bồn rửa chủ về hành Thủy, trong khi bếp nấu chủ về hành Hỏa. Việc đặt bếp và chậu rửa quá gần nhau về khoảng cách vô hình trung tạo nên thế phạm “Thủy Hỏa tương xung” (nước lửa xung khắc). Ngoài khía cạnh vệ sinh hay thẩm mỹ, thế phạm này còn chủ về hư hao, dễ phát sinh các vấn đề mâu thuẫn, khiến gia vận bấp bênh.

Đặt bếp và chậu rửa quá gần nhau tạo nên thế phạm “Thủy Hỏa tương xung”.

Để hóa giải kỵ phạm này, gia chủ nên chú ý ngay từ khâu thiết kế với tủ bếp hình chữ L, khoảng cách giữa bếp nấu và bồn rửa tối thiểu 60 cm trở lên. Khi 2 công năng này quá liền kề nhau, gia chủ có thể đặt một chậu cây xanh nhỏ ngăn giữa bếp và chậu rửa, giúp điều hòa, giảm xung khí giữa Thủy và Hỏa.

Cửa chính thông cửa hậu

Không ít chung cư có thiết kế cửa chính thẳng với cửa hậu hay lô gia. Tuy nhiên, để căn hộ tụ được khí theo phong thủy, khí trường cần lưu chuyển dạng uốn quanh mềm mại, tốt nhất là sắp xếp cửa chính và cửa hậu hay lô gia lệch nhau.

Cửa chính không nên được bố trí thông với cửa hậu hoặc lô gia.

Cách cục cửa chính thẳng với cửa hậu hay lô gia có thể khiến luồng khí tựa như dòng chảy xuyên suốt, đi vào và thoát ra quá nhanh, bất lợi về tài khí, khiến vận thế chủ nhân khó vượng.

Để hóa giải, gia chủ có thể thiết kế vật ngăn cách giữa 2 cửa như bức bình phong kết hợp chậu cây cảnh tán lá to phía trước, đặt hướng ra phía cửa chính. Bố cục này không chỉ tô điểm về thẩm mỹ mà còn khắc chế được luồng xung sát khí bất lợi.

Hành lang thẳng cửa

Thông thường, chung cư có nhiều căn hộ trên một mặt bằng tầng, nên không ít ngôi nhà có hành lang dài dẫn thẳng cửa. Cách cục này vướng vào thế phạm “thương sát” bất lợi.

Phong thủy mô tả cách cục cửa chính vừa mở ra đã nhìn thấy đường lớn hay hành lang đâm thẳng giống như một thanh kiếm xuyên thẳng vào trái tim căn nhà. Điều này khiến khí trường qua cửa chính nhiễu loạn, cát khí khó tụ. Hành lang càng dài càng tiềm ẩn nhiều hung họa.

Hành lang thẳng cửa khiến khí trường qua cửa chính nhiễu loạn, cát khí khó tụ.

Để hóa giải, gia chủ có thể củng cố khu vực huyền quan (khoảng không gian trung chuyển giữa cửa và phòng khách), đặt bình phong nhằm khắc chế luồng khí xung sát trực tiếp vào nhà. Cạnh đó, tại cửa chính, gia chủ có thể an vị Hổ phù an gia hóa sát để chiêu cát khí, đón bình an.

Nhà vệ sinh sát cửa chính

Để tiết kiệm diện tích, không ít chung cư đặt nhà vệ sinh sát cửa ra vào. Điều này khiến gia chủ mỗi khi mở cửa thấy ngay nhà vệ sinh, phạm vào “Tam kiến môn” (mở cửa ra thấy ngay bếp, gương hay toilet), bất lợi cho sức khỏe và hỷ tài.

Nhiều căn hộ chung cư được thiết kế có nhà vệ sinh sát cửa ra vào.

Xét về phong thủy, cửa chính căn hộ được ví như “khí khẩu” - miệng nạp khí cho cả ngôi nhà. Khi nhà vệ sinh liền sát cửa chính, cát khí khó đi tới các công năng trong căn hộ. Thậm chí, xú uế, bệnh khuẩn từ nhà vệ sinh - vốn có độ ẩm cao - còn dễ phát tán.

Để hóa giải bố cục xấu này, gia chủ có thể lắp thêm quạt thông gió, máy hút mùi, đóng cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng. Bên trong khu vực vệ sinh, gia chủ có thể đặt pháp khí Thạch anh bảo bình thủy (loại đá tự nhiên giải phóng nguồn năng lượng tích cực) giúp tịnh hóa khí trường, khiến sinh khí căn hộ thêm thông thuận.