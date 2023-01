5 thay đổi lối sống giảm nguy cơ ung thư

Mặc dù không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa ung thư, một số thay đổi lối sống nhất định có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc vấn đề nguy hiểm này.

Thay đổi một số thói quen về lối sống, hành vi có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Ảnh: Psychologytoday.

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới và số người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư đang tăng lên mỗi năm. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, đến năm 2040, số ca mắc ung thư mới mỗi năm dự kiến tăng lên 29,5 triệu và số ca tử vong liên quan đến ung thư tăng lên 16,4 triệu.

Theo Hindustan Times, mặc dù những tiến bộ gần đây trong y học đã cải thiện cách chúng ta chẩn đoán và điều trị ung thư, không có cách nào chắc chắn để ngăn chặn sự xuất hiện của căn bệnh chết người này. Các chuyên gia cho biết ung thư có thể do môi trường hoặc di truyền gây ra, nhưng môi trường đóng vai trò chính trong việc tăng hoặc giảm khả năng mắc bệnh ung thư của bạn.

Một bài báo đăng trên National Library of Medicinet cho biết gốc rễ của hầu hết bệnh ung thư nằm ở môi trường và lối sống, chỉ 5-10% trường hợp ung thư có thể là do khiếm khuyết di truyền. Báo cáo cho biết một số yếu tố lối sống như hút thuốc lá, chế độ ăn uống (đồ chiên, thịt đỏ), rượu, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, nhiễm trùng, căng thẳng, béo phì và lười vận động là những yếu tố nguy cơ gây ung thư.

"Bằng chứng chỉ ra rằng trong số tất cả trường hợp tử vong liên quan đến ung thư, gần 25-30% là do thuốc lá, 30-35% có liên quan đến chế độ ăn uống, khoảng 15-20% là do nhiễm trùng và phần trăm còn lại là do đến các yếu tố khác như bức xạ, căng thẳng, hoạt động thể chất, ô nhiễm môi trường...", báo cáo cho biết.

Gốc rễ của hầu hết bệnh ung thư nằm ở môi trường và lối sống, chỉ 5-10% các trường hợp ung thư là do khiếm khuyết di truyền. Ảnh: Pixabay.

Tiến sĩ Sandeep Nayak, Giám đốc cấp cao, chuyên khoa Phẫu thuật Ung thư, Viện Ung thư Fortis ở Bengaluru (Ấn Độ), chia sẻ các cách để giảm nguy cơ phát triển ung thư bằng cách thay đổi một số hành vi, lối sống.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên là điều cần thiết trong việc giảm nguy cơ ung thư. Tập thể dục đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư ruột kết. Vì vậy, bạn nên đặt mục tiêu tập thể dục vừa phải ít nhất 30 phút mỗi ngày, chẳng hạn đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội.

Các nghiên cứu đã chỉ ra hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ làm giảm nguy cơ ung thư mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể và hạnh phúc.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Điều này rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư. Thực hiện chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả, ít thực phẩm chế biến và thịt đỏ, có thể giúp bảo vệ chống ung thư.

Trái cây và rau quả chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ chống ung thư. Trong khi đó, thực phẩm chế biến sẵn và thịt đỏ có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư. Đặc biệt, chế độ ăn nhiều rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng và cải bruxen đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư.

Chế độ ăn uống lành mạnh sẽ bảo vệ sức khỏe, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây ung thư. Ảnh: Cancercenter.

Tránh sử dụng thuốc lá

Việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra các ca tử vong có thể ngăn ngừa được trên toàn thế giới và là nguyên nhân của gần một nửa số ca tử vong do ung thư. Bỏ hút thuốc là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư.

Ngoài ung thư miệng và phổi, hút thuốc có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khác, bao gồm ung thư bàng quang, tuyến tụy và cổ họng.

Hạn chế uống rượu

Uống quá nhiều rượu có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, ruột kết và gan. Tốt nhất bạn nên hạn chế uống rượu ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly mỗi ngày đối với nam giới.

Ngoài ung thư, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe khác, bao gồm bệnh gan và bệnh tim.

Bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời

Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời là điều cần thiết trong việc ngăn ngừa ung thư da. Để tự bảo vệ mình, hãy sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30, mặc quần áo bảo hộ và tránh phơi nắng kéo dài vào giữa ngày khi tia nắng mặt trời mạnh nhất. Ngoài ra, điều quan trọng là phải biết bất kỳ thay đổi nào trên da của bạn và kiểm tra bất kỳ nốt ruồi hoặc đốm đáng ngờ nào bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu.

"Hãy nhớ rằng không ai có thể đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bị ung thư và không có hành động đơn lẻ nào có thể ngăn ngừa ung thư, nhưng bằng cách thực hiện những thay đổi này, bạn có thể tạo ra một môi trường lành mạnh hơn để cơ thể hoạt động. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đi khám bác sĩ thường xuyên, và nhận thức được bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào có thể liên quan đến ung thư. Không bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn để bắt đầu thực hiện những thay đổi này và kiểm soát sức khỏe của bạn", bác sĩ Nayak kết luận.