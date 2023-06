5 thành phố đắt đỏ nhất với người nước ngoài

Dựa trên các chi phí về hàng hóa, dịch vụ và tiền thuê nhà, Hong Kong đã không còn là thành phố đắt đỏ nhất dành cho người nước ngoài trong năm 2023.

Theo Bloomberg, một nghiên cứu mới đây của ECA International cho thấy New York (Mỹ) đã vượt qua Hong Kong để đứng đầu trong bảng xếp hạng 20 thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho người nước ngoài trong năm 2023.

Lạm phát ở mức cao và chi phí sinh hoạt tăng vọt là lý do khiến New York đứng ở thứ hạng này. Trong khi đó, Hong Kong đã tụt một bậc so với năm ngoái và hiện xếp ở vị trí thứ 2. Các thành phố khác như Geneva (Thụy Sĩ) và London (Anh) lần lượt ở hạng 3 và 4.

Singapore là thành phố tạo ra nhiều bất ngờ nhất. Năm ngoái, nơi này xếp ở vị trí thứ 13. Tuy nhiên, hiện Singapore đã lần đầu tiên leo lên hạng 5. Đây là kết quả của việc giá thuê nhà tại đây tăng vọt trong bối cảnh chính phủ quốc đảo sư tử mạnh tay đánh thuế bất động sản.

Ông Lee Quane, Giám đốc khu vực châu Á của ECA International, cho biết sự trỗi dậy của trung tâm tài chính ở Đông Nam Á “phần lớn là do chi phí ăn ở tăng mạnh”. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà cho thuê cũng tăng lên trong khi nguồn cung không kịp đáp ứng.

Thành phố có chi phí tăng mạnh nhất trong năm nay là Istanbul (​​Thổ Nhĩ Kỳ). Nơi đây đã tăng 95 bậc để vươn tới vị trí thứ 108 do giá cả hàng hóa đã tăng tới 80%.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy giá thuê nhà ở Dubai đã tăng gần 1/3 nhờ dòng người Nga xa xứ đổ về. Điều này đã khiến thành phố này xếp ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, trong khi hầu hết khu vực tại châu Âu đều tăng thứ hạng, các thành phố của Na Uy và Thụy Điển lại tụt hạng do đồng tiền suy yếu. Các thành phố của Pháp cũng không còn đứng ở vị trí cao do tỷ lệ lạm phát tại đây thấp hơn so với các nơi khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Tương tự, các thành phố của Trung Quốc cũng tụt hạng do tác động của việc đồng nhân dân tệ trở nên suy yếu và tỷ lệ lạm phát thấp hơn so với các quốc gia khác.

Ngược lại, bảng xếp hạng cho thấy tất cả thành phố của Mỹ đều tăng hạng nhờ việc đồng USD mạnh hơn và lạm phát cao. Thành phố San Francisco năm ngoái chỉ đứng thứ 11 thì nay đã đạt tới hạng 7.

ECA International phân tích chi phí hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, bao gồm cả tiền thuê nhà ở những khu vực thường có người nước ngoài sinh sống, để xếp hạng 207 thành phố ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.