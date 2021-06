5 thành phố biên giới của Việt Nam

4. Hồng Ngự, thành phố biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp, được thành lập vào năm nào? 2000

2010

2020 Tháng 9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập TP Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp, trên cơ sở thị xã Hồng Ngự trước đó. TP Hồng Ngự giáp Campuchia về phía bắc, hiện có 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh; cùng 2 xã: Bình Thạnh, Tân Hội. Ảnh: Lê Hồng Nguyên.