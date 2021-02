5 thần tượng Hàn được dự đoán bứt phá trong năm 2021

Trước thềm ra mắt chính thức, đoạn teaser ca khúc b-side đã ghi nhận loạt thành tích ấn tượng. Cụ thể, video teaser của GONE nhanh chóng leo lên top 1 trending toàn cầu, dẫn đầu xu hướng ở 56 quốc gia. Thành tích giúp Rosé trở thành nghệ sĩ solo có teaser đạt một triệu like nhanh nhất lịch sử (sau 1 giờ 27 phút), vượt qua những teaser MV của Black Pink như Ice Cream, How You Like That...