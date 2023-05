5 thắc mắc về tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID

Công dân có thể dùng tài khoản định danh mức độ 2, ứng dụng VNeID đã tích hợp các loại giấy phép lái xe để thay cho bằng lái xe trong thời gian tới.

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử đã có hiệu lực thi hành. Người dân xuất trình thông tin định danh điện tử qua ứng dụng VNeID để chứng minh nhân thân, giao dịch các thủ tục hành chính thay căn cước công dân gắn chip.

Hai mức độ tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ. Trong đó, mức độ 1 gồm những thông tin cá nhân cơ bản và ảnh chân dung. Ở mức 1, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản như: Giải quyết dịch vụ công trực tuyến về thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng...

Đối với mức 2, tài khoản này có thêm thông tin về sinh trắc học của công dân (vân tay). Với tài khoản này, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ gồm: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, chuyển tiền...).

Tài khoản định danh mức 2 có thể sử dụng thay cho CCCD.

Đáng chú ý, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương căn cước công dân gắn chip. Người dân có thể dùng tài khoản định danh mức độ 2 khi thực hiện các giao dịch mà cần có CCCD.

Lúc đó, tài khoản định danh mức 2 có giá trị cung cấp thông tin về các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản để các đơn vị hành chính đối chiếu khi công dân giao dịch.

Đối với người nước ngoài, tài khoản định danh mức 2 có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Ai được cấp tài khoản định danh

Điều 11 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP nêu rõ đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử gồm:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Tích hợp, thay thế những giấy tờ nào?

Tài khoản định danh điện tử (CCCD điện tử) có giá trị sử dụng tương đương như sử dụng CCCD trong các giao dịch có yêu cầu xuất trình.

Tài khoản định danh điện tử được tích hợp trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an xây dựng, phát triển, quản lý đã có nhiều tính năng, tiện tích gồm: Thông báo lưu trú, tiếp nhận kiến nghị phản ánh an ninh trật tự, ví giấy tờ (hiển thị thông tin các giấy tờ của cá nhân như: Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế...), thông tin người phụ thuộc...

Công dân có thể dùng VNeID thay cho bằng lái xe trong thời gian tới (hiện thực hiện thí điểm tại một số địa phương và sẽ triển khai diện rộng). Tuy nhiên, tài khoản định danh phải ở mức độ 2 và công dân phải làm thủ tục tích hợp bằng lái xe vào ứng dụng VNeID trước, thì mới có thể sử dụng tiện tích này.

Cách đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh

Để được cấp tài khoản định danh điện tử, công dân bắt buộc phải có căn cước gắn chíp. Trường hợp chưa có thẻ căn cước, thì cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ thực hiện cùng với thủ tục khi làm thẻ căn cước. Với tài khoản mức 1, công dân có thể đăng ký tại nhà thông qua ứng dụng VNeID.

Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (bắt buộc đăng ký tại công an cấp xã) đối với người đã có CCCD:

- Công dân đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi cấp thẻ CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Tại đây, người dân xuất trình CCCD gắn chíp, khai thông tin cá nhân.

- Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

- Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD, tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử do công dân cung cấp.

Nhiều tiện ích trên tài khoản định danh điện tử và ứng dụng CCCD. Ảnh: Cục C06.

Bảo mật tài khoản định danh như thế nào?

Khi đã được cấp tài khoản định danh điện tử, mọi người cần đặc biệt lưu ý những nội dung sau:

- Không chia sẻ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, mã OTP cho người khác.

- Đăng xuất tài khoản khi cho người khác mượn thiết bị đã cài đặt ứng dụng VNeID.

- Luôn cập nhật các thông tin về ứng dụng để nắm được các tin tức, thông báo mới nhất về các hướng dẫn an toàn thông tin.

- Trường hợp bị mất thiết bị đang sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân cần yêu cầu khóa tạm thời tài khoản để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình theo một trong hai cách: Yêu cầu khóa tài khoản trên trang thông tin định danh điện tử quốc gia; liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ khóa tạm thời.