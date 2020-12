5 thắc mắc phổ biến của cha mẹ khi cho con uống sữa tươi

Việc chọn lựa và sử dụng sữa sao cho đúng cách, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ luôn là trăn trở muôn thuở với các bậc làm cha mẹ.

Nhà báo người Mỹ - Chuck Palahniuk - từng chia sẻ: “Đầu tiên, ba mẹ trao cho con cuộc sống. Nhưng sau đó, họ đã cho con cả cuộc đời mình”. Nhận định trên dường như đúng với tất cả bậc phụ huynh. Trong suốt quãng thời gian nuôi con, cha mẹ không ngừng tìm hiểu, lựa chọn những điều tốt nhất trong khả năng, từ những thứ lớn lao như trường lớp, nhà ở, đến điều nhỏ bé, giản dị như ly sữa bổ sung dinh dưỡng và năng lượng mỗi ngày.

Trong danh sách quan tâm của cha mẹ, vấn đề dinh dưỡng, thực phẩm cho con rất được coi trọng và đầu tư. Trong đó, lựa chọn sữa cho con ra sao, nên uống như thế nào, mua ở đâu… là những câu hỏi thường trực của các bậc cha mẹ.

Theo Kids Health, hơn 1 tuổi, trẻ có thể bắt đầu uống sữa tươi. Trước đó, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chính, cung cấp đầy đủ dưỡng chất mà bé cần trong những năm tháng đầu đời. Bé không nên uống sữa tươi quá sớm vì thức uống này có hàm lượng đạm, canxi và photpho cao, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thận chưa trưởng thành của bé.

Khi bé tròn 12 tháng tuổi, hệ tiêu hóa đã sẵn sàng làm quen, thích ứng với sữa tươi - nguồn cung cấp canxi, vitamin, dưỡng chất dồi dào, giúp hệ xương và răng chắc khỏe, cải thiện sức khỏe tim mạch đồng thời tăng sức đề kháng.

Ngoài ra, sữa tươi còn bổ sung chất đạm và carbohydrate cho sự phát triển thể chất, cung cấp năng lượng để bé khám phá thế giới xung quanh.

Sữa tươi mang đến nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng nên uống. Với quan niệm sai lầm “uống bao nhiêu cũng được”, không ít phụ huynh cố nài nỉ, ép con uống nhiều, thậm chí uống sữa tươi thay nước với hy vọng bé có thể phát triển chiều cao vượt trội.

Tuy nhiên, theo chuyên trang gia đình Verywell Family, cha mẹ chỉ nên cho con uống đủ liều lượng sữa tươi theo từng giai đoạn, giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.

Tùy từng độ tuổi, trẻ cần được bổ sung liều lượng sữa khác nhau trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Với trẻ trên 1 tuổi, lượng sữa tươi cần thiết vào khoảng 100-150ml/ngày để nhường chỗ cho những thực phẩm giàu dưỡng chất khác.

Trong khi đó, trẻ trên 2 tuổi nên uống 200-300ml sữa/ngày, trẻ 3-5 tuổi được nâng lên mức 300-500ml/ngày, giúp bé có thêm năng lượng vui chơi, vận động tích cực. Đến độ tuổi thiếu niên, trẻ cần bổ sung 500-700ml sữa tươi/ngày để phát triển chiều cao và thể chất tối ưu.

Bên cạnh sữa tươi, cha mẹ cần xây dựng chế độ ăn uống đa dạng, giúp trẻ thu nhận đủ dưỡng chất, hoàn thiện các chức năng hấp thu và tiêu hóa thức ăn.

Khi còn nhỏ, trẻ em có xu hướng thích các loại sữa có đường với vị ngọt, dễ uống. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều phụ huynh trăn trở không biết việc uống sữa có đường lợi hay hại, liệu có ảnh hưởng đến cân nặng và sự phát triển tự nhiên ở trẻ.

Trên thực tế, thành phần của hai loại sữa tươi có đường và không đường đều từ sữa tươi nguyên chất. Điểm khác biệt là sữa tươi có đường được bổ sung một lượng đường nhất định, chiếm khoảng 3%. Còn sữa tươi không đường có hàm lượng 100% sữa tươi nguyên chất, không thêm bất kỳ thành phần nào khác. Sữa tươi nguyên chất không đường vốn đã có lượng đường tự nhiên, khi uống có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ đặc trưng. Do đó, cha mẹ không cần lo ngại việc uống sữa không đường có thể khiến bé thiếu hụt carbohydrate và năng lượng cần thiết cho nhu cầu hoạt động hàng ngày.

Bên cạnh đó, ưu tiên chọn sữa tươi không đường còn góp phần tạo ra nhiều lợi ích thiết thực cho trẻ như giảm nguy cơ béo phì và hạn chế sâu răng do đường giữ lại trong vòm miệng. Thói quen hạn chế thực phẩm ít đường nói chung và uống sữa không đường từ nhỏ nói riêng còn góp phần tạo thói quen ăn uống ít ngọt cho bé, tốt cho sức khỏe và thói quen sống lành mạnh về lâu dài.

Đây là 3 loại sữa với tỷ lệ chất béo khác nhau, phù hợp nhu cầu và chế độ dinh dưỡng của từng người và lứa tuổi. Cụ thể, sữa nguyên kem (full cream) có tỷ lệ chất béo cao nhất 3-4%, sữa tươi ít béo (low fat) và tách béo (skimmed) được các chuyên gia dinh dưỡng sử dụng phương pháp khoa học để gia giảm tỷ lệ chất béo, lần lượt còn 1,5% và 0,1-0,5%.

Với tỷ lệ chất béo cao, hàm lượng omega-3 và caloies vượt trội, sữa tươi nguyên kem được khuyến khích sử dụng cho trẻ trên 2 tuổi. Ngoài chất béo, dòng sữa này còn bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết khác cho giai đoạn vàng của trẻ, góp phần hỗ trợ phát triển trí não, tăng cường trí nhớ, tập trung và tư duy một cách toàn diện.

Trong khi đó, với hàm lượng canxi cao hơn sữa nguyên kem, sữa tươi tách béo và sữa tươi ít béo được xem là thức uống lý tưởng cho trẻ em lẫn người lớn có nhu cầu kiểm soát cân nặng mà vẫn bổ sung đầy đủ canxi, vitamin và khoáng chất tự nhiên.

Chia sẻ cách chọn loại sữa tươi phù hợp cho cả gia đình, Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết: “Jenni chọn sữa Meadow Fresh Calci Max nhằm bổ sung dưỡng chất, canxi để con khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Riêng với anh bạn cùng phòng, Jenni chọn sữa tươi nguyên kem - 100% sữa tươi nguyên chất không thêm bất kỳ thành phần nào khác để cung cấp đầy đủ năng lượng cho ngày dài làm việc. Bản thân Jenni là người khá chú trọng giữ gìn vóc dáng nên chọn sữa tách béo. Sữa Meadow Fresh Skimmed phù hợp với những bạn cần giữ dáng, hạn chế chất béo nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.”

Bên cạnh độ tuổi, loại sữa, phụ huynh cũng dành nhiều sự quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ của sữa tươi. Trong phân khúc sữa nhập ngoại, các dòng sữa tươi từ Australia, New Zealand được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng bởi chất lượng đảm bảo và hương vị thơm ngon.

Với lợi thế chăn thả tự do quanh năm, các “cô” bò tại Australia và New Zealand được ăn cỏ tươi, uống nước sạch, tạo nên nguồn sữa có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với sữa của bò gặm cỏ khô, ăn ngũ cốc hoặc thức ăn công nghiệp.

Theo thống kê từ New Zealand Milk Product, bò ăn hoàn toàn cỏ tươi cho sữa có tỷ lệ omega-3, omega-6 cân bằng, có lợi cho sức khỏe hơn sữa của bò ăn các loại thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, nông dân tại các trang trại nơi đây được tập huấn bài bản từ kỹ thuật nuôi bò sữa, thu hoạch đến quản lý chất lượng sữa. Sữa sau khi thu hoạch được áp dụng quy trình sản xuất và đóng gói hiện đại, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt, mang đến thành phẩm với nguồn dinh dưỡng đảm bảo chất lượng, có lợi cho sức khỏe của người dùng.

Đây cũng chính là quy cách để sữa tươi Meadow Fresh ra đời, giữ trọn hương vị thơm ngon, nguyên chất, tự nhiên, giàu dưỡng chất cho người tiêu dùng mọi lứa tuổi.

Suni Hạ Linh - nữ ca sĩ ngọt ngào của showbiz Việt - sớm yêu thích hương vị sữa tươi Meadow Fresh từ khi du học tại xứ sở kiwi.

Giọng ca Em đã biết chia sẻ: “New Zealand trong ký ức của tôi là đất nước trong lành, bình yên nhất nhì thế giới. Tôi nhớ mãi cảm giác choáng ngợp khi được trực tiếp tìm hiểu, học và tận mắt chứng kiến cách người nông dân New Zealand phát triển ngành công nghiệp bò sữa bằng cả tâm huyết cùng việc áp dụng những công nghệ chăn nuôi tiên tiến.

Từ dạo đó, tôi đã bị thuyết phục và yêu luôn hương vị của Meadow Fresh. Hương vị sữa tươi nguyên chất, tự nhiên giàu dưỡng chất này tiếp thêm cho tôi năng lượng tích cực mỗi ngày, đồng thời nhắc nhớ tôi về một đất nước thanh bình đã có thời gian dài gắn bó”.

Để giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm và thưởng thức hương vị sữa tươi nguyên chất Meadow Fresh, Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV đã nhập khẩu và phân phối độc quyền nhãn hiệu này về Việt Nam.

Ông Nguyễn Thịnh Phú - Tổng giám đốc Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV - chia sẻ: “Meadow Fresh có nguồn gốc từ Australia và New Zealand - 2 quốc gia nổi tiếng thế giới về chất lượng sữa nhờ phương thức chăn thả bò tự nhiên quanh năm. Bên cạnh đó, Meadow Fresh là sản phẩm của Goodman Fielder - công ty thực phẩm hàng đầu khu vực Australia và New Zealand. Hai yếu tố dẫn đầu cộng hưởng lại, tạo nên sự bảo chứng cho chất lượng của sữa tươi Meadow Fresh nguyên chất, tự nhiên, giàu dưỡng chất”. Ông Phú còn cho biết Meadow Fresh được nhập khẩu “nguyên đai nguyên kiện” từ Australia và New Zealand đến tay người tiêu dùng Việt Nam. “Chúng tôi muốn tạo cơ hội để nhiều gia đình tiếp cận và sử dụng sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nhập khẩu chất lượng cao với giá thành ưu đãi như Meadow Fresh”, ông khẳng định.

Chăm sóc và nuôi dưỡng con cái không chỉ bằng tình yêu thương mà còn rất cần đến kiến thức, sự kỹ lưỡng và chọn lọc những nguồn dinh dưỡng nguyên chất, tự nhiên và giàu dưỡng chất phù hợp cho con trẻ. Và đó cũng chính là cách mà các ông bố, bà mẹ hiện đại hỗ trợ tối ưu cho hành trình phát triển của con yêu.