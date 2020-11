5 tân binh nổi trội nhất năm 2019 giờ ra sao?

"Phát hiện của năm" là giải thưởng đặc biệt của ZMA nhằm tôn vinh các nghệ sĩ mới nổi bật. Top 5 đề cử hạng mục này ở 2019 tiếp tục tạo dấu ấn âm nhạc trong năm nay.

Một năm trước, AMEE, Jack & K-ICM, Quân A.P, LyLy, Đình Dũng là 5 tân binh gặt hái thành tích âm nhạc đột phá và ghi danh top 5 đề cử Phát hiện của năm tại Zing Music Awards (ZMA) 2019. Sang năm 2020, họ ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng trên thị trường nhạc Việt.

AMEE

AMEE xuất sắc đoạt chiếc cúp quan trọng Phát hiện của năm tại ZMA 2019. Chiến thắng vang dội của nữ tân binh 10X tạo sức hút, giúp công chúng đổ dồn sự quan tâm đến cô nàng ở năm hoạt động mới. Năm 2020, “cô gái kẹo ngọt” năng suất với các hoạt động ca hát, để lại nhiều dấu ấn với khán giả và giới chuyên môn.

AMEE chinh phục khán giả và giới chuyên môn trong năm 2020.

AMEE trở thành nghệ sĩ trẻ 10X đầu tiên phát hành CD album vật lý tại thị trường Việt Nam. Các bản hit trong full album DreAMEE lan tỏa rộng rãi đến khán giả đại chúng. Bản teen pop Sao anh chưa về nhà kết hợp cùng rapper Ricky Star chiếm hạng 2 #zingchart tuần, 70 triệu lượt nghe trên Zing MP3 và hình thành trào lưu “anh taxi à, anh taxi ơi” phổ biến trên mạng xãi hội.

Ex’s hate me phần 2 vươn đến hạng 8, đạt 20 triệu lượt nghe. Trong album đầu tay, AMEE còn cho thấy sự biến hóa đa dạng, khi thì năng lượng với Yêu thì yêu không yêu thì yêu, lúc lại tinh nghịch khi hát Mama boy và dần trở nên nữ tính, trữ tình trong Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Ngoài ra, bài hát Em bé hợp tác với rapper Karik cũng đạt top 6 #zingchart tuần và 15 triệu lượt nghe.

Trong bài phỏng vấn, producer - rapper Rhymastic cho biết AMEE là một trong những nghệ sĩ anh ấn tượng nhất năm nay bởi tinh thần văn minh trong âm nhạc. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho rằng nữ ca sĩ có hình tượng rõ ràng, truyền tải thông điệp tích cực đến công chúng và sở hữu một ê-kíp chuyên nghiệp.

Jack & K-ICM

Ở ZMA 2019, Jack và K-ICM thắng 2 giải là Nam nghệ sĩ được yêu thích, Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích (Sóng gió). Sự chia tay của bộ đôi để lại nhiều tiếc nuối với khán giả. Dù “đường ai nấy đi”, song cả hai đều đạt được những thành công riêng trong năm 2020.

Jack mạo hiểm thay đổi bản thân với sản phẩm chủ lực Hoa hải đường. Cú lột xác này của giọng ca 1997 hiệu quả khi thống lĩnh top 1 #zingchart suốt 4 tuần, bội thu 93 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Khác với các tác phẩm trước của Jack, Hoa hải đường pha trộn dòng nhạc world music và bản phối điện tử future bass. Anh hợp tác với những cộng sự tên tuổi, gồm nhóm producer DTAP và đạo diễn của nhiều MV đình đám Khương Vũ.

Jack thống trị top 1 #zingchart suốt 4 tuần trong năm nay.

Với K-ICM, nam producer kết hợp cùng cộng sự mới APJ. Bản hit Ai mang cô đơn đi của bộ đôi chiếm hạng 2 #zingchart tuần, có thời điểm vươn tới top 1 #zingchart real-time và thu hút 117 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Cụm từ “Gió lung lay” trong bài trở thành trào lưu quay video hài hước thịnh hành trên mạng xã hội. Ca khúc tiếp theo Xin cô đơn đi đang lọt top 10 BXH. Sắp tới, cả hai sẽ phát hành CD album với âm nhạc mang màu sắc dân tộc.

K-ICM và cộng sự mới APJ tạo trào lưu “Gió lung lay” trên mạng xã hội.

Quân A.P

Quân A.P nổi lên trong năm 2019 khi Ai là người thương em chiếm giữ top 1 #zingchart tuần. Sang năm nay, chàng hot boy tiếp tục có thêm bản hit giữ ngôi vương BXH mang tên Bông hoa đẹp nhất. Bản audio cán mốc 70 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Quân A.P trụ vững top 1 #zingchart liên tiếp 3 tuần trong năm nay.

Với Bông hoa đẹp nhất, cách hát của giọng ca 1997 pha thêm màu sắc R&B, toát lên tinh thần hiện đại cho bản thu. Tác phẩm được yêu thích với nhiều câu hát đậm chất ngôn tình như “Bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất”, “Người đó không phải người yêu anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngay người cô đơn nhất”.

Bên cạnh đó, anh chuyển mình qua phong cách sôi động bằng You are my crush. Bài hát đậm chất thả thính lọt top 10 #zingchart tuần và cán mốc 50 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

LyLy

LyLy là singer - songwriter (nghệ sĩ vừa sáng tác vừa hát). Trong năm, cô làm tốt cả vai trò ca sĩ và nhạc sĩ.

Sản phẩm cá nhân trở lại năm nay Bởi vì là khi yêu đạt top 10 #zingchart tuần và 6 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Giọng ca 1996 có nhiều sự thay đổi về phần nghe lẫn phần nhìn ở màn tái xuất này. Cô áp dụng kỹ thuật hát bỏ nhỏ chữ, phát huy đa dạng các nốt luyến mang hơi thở R&B cuối câu và sử dụng bản phối điện tử. MV được đánh giá đầu tư nhất sự nghiệp của LyLy với kịch bản lấy cảm hứng từ hình tượng ma cà rồng.

LyLy làm tốt cả vai trò ca sĩ và nhạc sĩ trong năm.

Bênh cạnh đó, LyLy sáng tác các bản hit cho những nghệ sĩ tên tuổi năm nay. Cô chấp bút cho Sao anh chưa về nhà của AMEE và Ricky Star. Đồng thời, Missing you - ca khúc do LyLy viết cho Phương Ly - thâu tóm top 3 #zingchart tuần, mang về 27 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Nhạc sĩ Vương Anh Tú chia sẻ trong buổi phỏng vấn: “LyLy là một trong những singer - songwriter mà tôi ấn tượng nhất hiện nay bởi cá tính hiện đại và tư duy khai thác đề tài đa dạng, sâu rộng”.

Đình Dũng

Năm 2019, Đình Dũng gây chú ý với bản hit Sai lầm của anh thống trị top 1 #zingchart 4 tuần, 317 triệu lượt nghe và ghi danh top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam. So về độ phủ sóng trên truyền thông, Đình Dũng có lẽ là gương mặt hiếm khi xuất hiện trên mặt báo như 5 nghệ sĩ trên. Tuy nhiên, thành tích nhạc số của anh đáng phải dè chừng.

Đình Dũng có thêm hit mới chiếm top 2 #zingchart năm nay.

Sang năm 2020, nam ca sĩ mang đến bản hit với tựa đề Tình anh. Bài hát tiến tới top 2 #zingchart tuần và “bỏ túi” 76 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Đây là ca khúc pop pha trộn một chút âm hưởng bolero, dễ tạo sự động cảm với thính giả đại chúng Việt Nam.