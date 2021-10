5 tài tử gốc Á đột phá tại Hollywood

Trong bài viết ngày 20/10, SCMP cho rằng Lưu Tư Mộ, Ngô Ngạn Tổ, Trương Chấn... nâng tầm diễn viên châu Á khi xuất hiện trong những bộ phim bom tấn của Hollywood.

Lưu Tư Mộ

Theo SCMP, nam diễn viên người Canada gốc Hoa làm nên lịch sử sau khi trở thành diễn viên chính gốc Á đầu tiên có mặt trong Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Trong bộ phim về siêu anh hùng châu Á, nam diễn viên đảm nhận vai Shang-Chi, một võ sĩ được huấn luyện từ nhỏ, nhiều năm sống khép kín, làm công việc phục vụ nhà hàng. Theo Screen Rant, bộ phim hiện có tổng doanh thu toàn cầu là 400 triệu USD , lọt vào danh sách những tác phẩm có doanh thu cao nhất Hollywood năm 2021 dù không phát hành tại thị trường Trung Quốc. Theo SCMP, Lưu Tư Mộ từng theo học kinh doanh tại Đại học Western Ontario và làm kế toán cho Deloitte trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Năm 2016, tài tử gốc Hoa có bước đột phá trong bộ phim truyền hình Kim's Convenience, sau đó là loạt phim Blood and Water, Dark Matter, Orphan Black... Sau thành công của Shang-Chi, Lưu Tư Mộ được Disney mời hợp tác trong Star Wars: Visions. Nam diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Zhima.

Henry Golding

Trong năm nay, Henry Golding được chú ý khi đảm nhận vai chiến binh đơn độc có quá khứ bí ẩn trong Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Tuy bộ phim không được đánh giá cao về mặt kịch bản, ngôi sao gốc Á vẫn được Hollywood chú ý khi đảm nhận vai chính trong loạt phim chuyển thể nổi tiếng. Trước đây, ngôi sao người Anh gốc Malaysia được chú ý khi đóng vai chính trong bộ phim Crazy Rich Asians. Nhân vật Nick Young đẹp trai, giàu có là vai diễn đột phá của nam diễn viên. Sau thành công của Con nhà siêu giàu châu Á, nam diễn viên đảm nhận vai hồn ma Tom trong Last Christmas, tay xã hội đen Dry Eye trong The Gentlemen. Trong năm nay, anh xuất hiện trong phim truyền hình Persuasion của Netflix và bộ phim điệp viên Assassin Club.

Lewis Tan

Theo SCMP, nam diễn viên được chú ý khi xuất hiện trong Mortal Kombat - bộ phim được chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng. Trong phim, Tan đóng vai Cole Yoiung, võ sĩ nhiều lần bị hạ gục trong MMA trước khi trở thành một trong những chiến binh vô địch. Theo Screen Rant, đây là bộ phim thành công nhất khi ra mắt trên nền tảng phát trực tuyến HBO Max. SCMP đưa tin diễn viên sinh năm 1987 là con trai của diễn viên đóng thế, biên đạo võ thuật Philip Tan. Gia đình anh chuyển từ Singapore sang Los Angeles, Mỹ sống sau khi ông Philip Tan được thuê làm việc trên phim trường Batman (1989). Lewis Tan được biết đến là ngôi sao võ thuật, thành thạo quyền anh, taekwondo, wushu... Nam diễn viên từng đóng thế trong các bộ phim nổi tiếng như The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Pirates of the Caribbean: At World's End... Sau Mortal Kombat, diễn viên 34 tuổi trở lại với Wu Assassins: Fistful of Vengeance của Netflix và bộ phim hài lãng mạn About Fate.

Ngô Ngạn Tổ

Trong năm 2021, ngôi sao gốc Hoa gây chú ý với vai diễn phản diện Saint Joe trong Reminiscence. Nam diễn viên đóng cùng Hugh Jackman, Nick Banniester trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Theo SCMP, Ngô Ngạn Tổ theo đuổi võ thuật sau khi xem màn trình diễn của Lý Liên Kiệt trong The Shaolin Temple và Chân Tử Đan trong Iron Monkey. Sau tác phẩm đầu tay năm 1998, đến nay Ngô Ngạn Tổ đóng hơn 60 bộ phim và được truyền thông gọi là người tiếp nối Chân Tử Đan. Theo PeoplePill, vai diễn của tài tử 47 tuổi đa dạng từ anh hùng đến phản diện. Ngô Ngạn Tổ cũng xuất hiện trong nhiều phim của Thành Long - người nâng đỡ nam diễn viên trong sự nghiệp và xem anh như con trai.

Trương Chấn

Trong bom tấn khoa học viễn tưởng Dune của Warner Bros., Trương Chấn vào vai Wellington Yueh - bác sĩ phục vụ trong gia đình quý tộc của Paul Atreides (Timothée Chalamet đảm nhận). Tài tử gốc Hoa đóng vai chính cùng các ngôi sao hạng A khác như Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya và Jason Momoa. Theo SCMP, Trương Chấn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh từ năm 14 tuổi. Sau vai diễn La Tiểu Hổ trong Ngọa hổ tàng long, anh tạo dựng tên tuổi tại nhiều nước châu Á. Nam diễn viên ba lần được đề cử giải Ảnh đế tại Kim Mã, từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Osaka Châu Á với vai diễn trong The Go Master. Những năm gần đây, Trương Chấn đóng vai chính trong The Assassin. Sắp tới, tài tử gốc Hoa xuất hiện trong loạt phim Hàn Quốc Suriname cùng Park Hae Soo - tài tử gây ấn tượng trong bộ phim Squid Game nổi tiếng toàn cầu.