5 tác phẩm được vinh danh ở Giải Sách Quốc gia Mỹ

5 tác phẩm xuất sắc đã vượt qua gần 1.700 cuốn sách khác để đoạt Giải Sách Quốc gia Mỹ 2020.

Giải Sách Quốc gia Mỹ vừa công bố 18/11 (ngày 19/11 theo giờ Việt Nam). Theo đó, cuốn sách mang màu sắc điện ảnh Interior Chinatown của Charles Yu đã xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục Tiểu thuyết tại giải Sách Quốc gia Mỹ.

Còn tại hạng mục Sách phi hư cấu, hai cha con Les Payne, Tamara Payne cũng đã có được vinh quang với tác phẩm The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X.

Cuốn King and the Dragonflies của Kacen Callender được trao giải nhất cho hạng mục Văn học thanh, thiếu niên; DMZ Colony của Don Mee Choi giành giải vàng đối với hạng mục Thơ. Cuối cùng, Tokyo Ueno Station của Yu Miri, do Morgan Giles dịch từ tiếng Nhật giành chiến thắng ở hạng mục Văn học dịch.

Những người chiến thắng ở mỗi hạng mục sẽ nhận được 10.000 USD tiền thưởng. Và những người lọt vào vòng chung kết khác sẽ có 1.000 USD . Đặc biệt, số tiền thưởng sẽ được chia đều cho tác giả và dịch giả đối với hạng mục Văn học dịch.

Vì đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên buổi lễ trao giải lần thứ 71 được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng cũng như các đơn vị hàng đầu trong ngành xuất bản. Và người chiến thắng có thể phát biểu ở khắp nơi trên thế giới, từ New York đến Nhật Bản.

Một số tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Vulture.

Bên cạnh 5 hạng mục chính, buổi lễ còn trao huy chương danh dự cho tiểu thuyết gia Walter Mosley và cố Giám đốc điều hành của Simon & Schuster, Carolyn Reidy, người đã qua đời vào tháng 5 ở tuổi 71.

Mọi năm, sau lễ trao giải sẽ là một bữa ăn tối đặc biệt, nơi các nhà xuất bản và các quan chức khác trả hàng nghìn USD cho bàn hoặc chỗ ngồi cá nhân. Đây được coi là sự kiện để gây dựng nguồn thu nhập quan trọng nhất của tổ chức phi lợi nhuận National Book Foundation.

Tuy nhiên, năm nay ban tổ chức đã có những thay đổi để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Quỹ National Book Foundation yêu cầu mọi người tự nguyện quyên góp ít nhất 50 USD trở lên và đã có hơn 490.000 USD đã được cam kết từ 851 nhà tài trợ.