5 sao nữ Hàn cưới doanh nhân hàng đầu

Park Ji Yoon: Sau khi ngừng hoạt động giải trí trong một thời gian, Park Ji Yoon đã gây chấn động khi kết hôn với Cho So Young vào năm 2019. Trước đây, Cho So Young từng là phó chủ tịch phụ trách mảng thiết kế của KakaoTalk và nhanh chóng được thăng chức lên CEO chỉ sau vài năm. Theo đó, mức lương của Cho So Young trong một năm là 63 triệu USD chưa bao gồm khoản tiền thưởng rơi vào khoảng 2,32 triệu USD .