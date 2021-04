5 sao Hàn vào danh sách '30 Under 30 Asia 2021'

Nam Joo Hyuk là nam diễn viên Hàn duy nhất góp mặt trong danh sách 30 Under 30 Asia 2021 của Forbes. "Nam diễn viên lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng qua tác phẩm lịch sử The Great Battle và nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình. Nhờ vai diễn Nam Joo Hyuk thắng giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Rồng xanh - giải thưởng được mệnh danh là Oscar của Hàn Quốc, cũng như được vinh danh tại Korean Association of Film Critics Awards", Forbes viết.