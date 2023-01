5 quyển sách ngắn cho người bận rộn

Chỉ gói gọn trong chưa tới 300 trang, những đầu sách sau là lựa chọn phù hợp cho một cuối tuần rảnh rỗi của bất kỳ ai.

Chỉ trong buổi chiều cuối tuần, bạn dễ dàng hoàn thành một trong các đầu sách dưới đây. Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

Với nhiều người trẻ, đọc sách là sở thích đặc biệt và được duy trì theo từng năm. Tuy nhiên, dưới áp lực công việc và quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, họ dần gặp khó khăn để hoàn thành một tác phẩm.

Thay vì sớm bỏ cuộc, chuyển sang giải trí bằng những series trên Netflix, bạn có thể tham khảo các đầu sách có dung lượng ngắn được gợi ý bởi Pure Wow.

Everyone Knows Your Mother Is a Witch

Đây cuốn tiểu thuyết thứ hai của Rivka Galchen được viết theo phong cách giả tưởng.

Nữ tác giả đưa người đọc đến thị trấn Leonberg của nước Đức vào đầu thế kỷ 17. Tại đây, tin đồn về phù thủy lan truyền khắp nơi và đẩy cuộc sống cư dân vào nguy hiểm.

Chỉ một lời buộc tội vô căn cứ, bất kỳ cô gái nào cũng dễ dàng bị hành quyết.

Xuyên suốt tác phẩm là hành trình chứng minh sự trong sạch của Katharina Kepler, một góa phụ bị gán tội luyện tà thuật trái phép.

Thông qua góc nhìn dí dỏm của nữ chính, tác giả thành công trong việc phác họa, châm biếm xã hội băng hoại về đạo đức.

Đồng thời, 288 trang sách cũng làm bật lên hình ảnh người phụ nữ có tinh thần mạnh mẽ, dám từ bỏ các tư tưởng cổ hủ, đè nén sự phát triển của nữ giới.

I’ll Show Myself Out

Tập tiểu luận thứ hai của Jessi Klein, nữ nhà văn kiêm nhà sản xuất từng đoạt giải Emmy, nhanh chóng lọt top bán chạy của New York Times ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Bằng 288 trang sách, cô đã tập trung kể về những kỳ vọng không tưởng xung quanh việc làm mẹ, đồng thời khám phá nỗi nhục nhã, cay đắng của nữ giới khi bước vào tuổi trung niên.

Thông qua hệ thống bài viết liên kết chặt chẽ, tác giả dẫn dắt người đọc đi qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, cảm nhận đủ mọi vui, buồn lẫn lộn và cả mọi điều trớ trêu tàn khốc.

Được viết bằng sự thẳng thắn và nhân văn đặc trưng của Klein, I'll Show Myself Out là một tuyển tập sâu sắc, xúc động và phù hợp với đa số nữ giới.

The Opposite of Loneliness

Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale (Mỹ) với tấm bằng xuất sắc hồi tháng 5/2012, cây viết nữ Marina Keegan đã có một sự nghiệp văn học đầy hứa hẹn phía trước với công việc trong mơ tại The New Yorker.

Bi kịch thay, năm ngày sau lễ ra trường, cô đột ngột qua đời trong vụ tai nạn ô tô.

The Opposite of Loneliness là tuyển tập tiểu luận đặc sắc của cố nhà văn, xoay quanh cuộc chiến nội tâm của mỗi cá nhân trẻ tuổi để tìm ra lối đi phù hợp với chính mình.

Với 256 trang và được trang Goodreads chấm 3,8/5 điểm, đây là cuốn sách phù hợp cho bạn nghiền ngẫm trong một buổi chiều cuối tuần.

Bad Fat Black Girl: Notes from a Trap Feminist

Trong cuốn hồi ký dí dỏm này, nhà báo giải trí Sesali Bowen kể lại quá trình trưởng thành của mình tại phía nam Chicago (Mỹ).

Qua đó, cô cho thấy nhiều vấn đề trong đời sống người da đen như sự kỳ thị, đói nghèo, tình yêu bản thân, LGBT và hơn thế nữa.

Bad Fat Black Girl mang hơi thở của chủ nghĩa nữ quyền mới, toàn diện cho thế giới hiện đại.

Kết hợp giữa góc nhìn cá nhân và bình luận văn hóa, Bowen lên án gay gắt chủ nghĩa phân biệt giới tính, chứng sợ béo và chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh chủng tộc và hip-hop.

Với 4,49/5 điểm từ Goodreads, đây chắc chắn là quyển sách bạn không muốn bỏ lỡ nếu dành nhiều sự quan tâm cho đề tài người da màu và nữ quyền.

On Earth We're Briefly Gorgeous

Tiểu thuyết đầu tay của Ocean Vuong đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian.

Tác phẩm 256 trang viết dưới dạng một lá thư của nhân vật chính, Chó Con, gửi cho người mẹ không biết chữ của mình.

Dưới dạng những mẩu chuyện nhỏ, bài thơ xen kẽ với những đoạn trữ tình ngoại đề, triết lý, cuốn sách kể câu chuyện đời không chỉ của Chó Con, mà cả hai thế hệ trước đó là bà và mẹ.

Tác phẩm tập trung vào cuộc di cư dài từ làng quê Việt Nam sang đất Mỹ, cũng như câu chuyện của những thanh niên xưa cờ hoa mà đặc trưng là người bạn trai Trevor.

Nhiều bạn đọc cho rằng On Earth We're Briefly Gorgeous nên được đọc như một bildungsroman (tiểu thuyết trưởng thành). Trong khi đó, không ít người coi đây là một künstlerroman (tiểu thuyết kể về quá trình một người nghệ sĩ trở thành nghệ sĩ).

“Với một xuất thân bên rìa hoàn toàn xa lạ, Vuong đã viết nên một tác phẩm trữ tình về quá trình tự khám phá chính mình, vừa thành thật đến choáng váng, vừa phổ quát trong từng câu chữ”, Washington Post bình luận về cuốn sách.