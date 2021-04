5 quán bar để ngồi một mình sau giờ làm ở TP.HCM

Sau 8 tiếng làm việc văn phòng, bạn có thể thư giãn ở một quán bar yên tĩnh, thưởng thức những ly cocktail hợp tâm trạng và cảm nhận nhịp sống thành phố về đêm.

Có nhiều cách để "chill" sau giờ làm, một số người chọn về nhà thư giãn trong căn phòng ấm áp hoặc cùng bạn bè đi nhậu, xem phim, uống cà phê nói chuyện phiếm...

Tôi thường tìm một chốn riêng tư với không gian chỉn chu để trốn thành phố ồn ào và thưởng thức những ly cocktail theo màu sắc hợp tâm trạng trong ngày.

Ở trung tâm TP.HCM, không khó để tìm một quán bar, nhưng muốn đến địa điểm yên tĩnh với âm nhạc nhẹ nhàng, đồ uống chất lượng phù hợp để "chill", bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây.

Tôi đến 52/3 Kitchen & Bar vào đầu tuần, có nhiều lựa chọn chỗ ngồi vì quán khá vắng khách. Địa điểm này nằm trong căn nhà cổ tại một con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố, không gian rộng rãi, được bày trí đơn giản nhưng sang trọng với màu sơn tối chủ đạo.

Đúng như tên gọi, ý tưởng chủ đạo của quán là sử dụng công thức và các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp để pha chế những ly cocktail độc đáo. Tên gọi các loại đồ uống tạo cảm giác gần gũi với người Việt như phở, gạo nếp, bánh mì, cóc, ốc len xào dừa, canh chua, tía tô cơm rượu, cơm cháy thì là, trâu gác bếp...

Các loại đồ uống này không xuất hiện trong menu bởi bartender sáng tạo và đặt tên ngay tại chỗ. Người pha chế sử dụng nhiều loại rượu Việt Nam, ngâm cùng các loại rau củ như tía tô, thì là, bắp, ớt... tạo hương vị mới lạ.

Thứ 4 và thứ 5 hàng tuần, quán có những buổi live nhạc Jazz tại lầu 1.

Đồ uống gợi ý: Bespoke cocktail, brandy crusta, vườn hồng, hoa nếp...

Thiết kế của inthe MOOD lấy cảm hứng từ những bộ phim Hong Kong (Trung Quốc). Tên gọi của quán cũng bắt nguồn từ bộ phim In the mood for love (2000) của Vương Gia Vệ.

Tới đây, khách sẽ có cảm giác như lạc lối ở xứ Cảng thơm. Không gian quán mang hơi hướm lãng mạn từ cách bố trí đèn nhiều sắc đỏ đến chỗ ngồi thiết kế riêng rư, phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Tôi ấn tượng bởi thực đơn whiskey ở đây được pha chế dựa trên hương vị và tâm trạng, cảm xúc của người thưởng thức. Nhóm hương vị gồm trái cây, hoa cỏ, sherry, khói, gỗ - mạch nha. Nhóm cảm xúc có Chilling Time, Classic Mind, Brave Heart, Misty Malt, Glorious Bastards.

Cocktail được chia theo giai đoạn lịch sử của đồ uống này ở Mỹ. Bạn có thể lựa chọn hương vị cocktail theo 3 giai đoạn: Trước thời kỳ cấm rượu (1860-1919), trong thời kỳ cấm rượu (1920-1933), sau thời kỳ cấm rượu (1934 đến nay)

Đồ uống gợi ý: Các loại wishky theo cảm xúc

Drinking & Healing nằm trên lầu 2 của một tòa nhà trăm tuổi tọa tại góc đường Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu. Trái với lối vào nhỏ hẹp, không gian phía sau cánh cửa gỗ nặng là quán bar rộng rãi, hiện đại. Địa chỉ này mang phong cách industrial với với tường gạch và những thanh sắt bao quanh.

Bar có khu vực ngồi ngoài trời, quan sát được tòa nhà Bitexco và con đường Hồ Tùng Mậu náo nhiệt. Tôi không thích chỗ ngồi này, bởi đó là góc dành cho những người có nhu cầu chụp hình check-in. Tôi thích một chỗ ngồi riêng tư phía trong hoặc ngồi sát quầy bar để quan sát các bartender phô diễn tài nghệ pha chế rượu.

Nếu là tín đồ của rượu gin tonic, Drinking & Healing sẽ không làm bạn thất vọng khi có tới 15 loại khác nhau. Ngoài ra, menu của quán cũng đa dạng các loại rượu mạnh (spirit) gồm whiskey, rum, tequila, các loại cocktail quyến rũ cùng một số loại rượu hương trái cây, thảo mộc do quán pha chế.

Bên cạnh menu đồ uống phong phú, địa chỉ này gây tò mò với thực khách khi bartender ở đây được gọi là “healer” - người chữa lành tâm trạng. Đồ uống tại Drinking & Healing được phục vụ trên tinh thần xoa dịu cảm xúc của khách. Tùy tâm trạng thực khách mà hương vị và màu sắc mỗi ly cocktail được pha chế theo cách riêng.

Đồ uống gợi ý: Margarita, blue horse, New York sour, aviation...

Rabbit Hole sở hữu không gian yên tĩnh đối lập với con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sầm uất giữa trung tâm thành phố. Quán nằm trong tầng hầm của một tòa nhà. Không gian bên trong được thiết kế tựa những quán bar điển hình ở Mỹ và Nhật Bản với phong cách hiện đại, tinh tế, ánh sáng dịu nhẹ.

Bartender tại đây phục vụ khách từ những loại cocktail kinh điển đến sáng tạo theo sở thích riêng của từng người. Đến đây, bạn nên thử những ly cocktail dặc trưng của quán, được đặt tên theo nhân vật từ truyện Alice in wonderland.

Tối chủ nhật, địa điểm này thường diễn ra những bữa tiệc nhạc sống, khách đến khá đông.

Đồ uống gợi ý: Các loại cocktail theo cảm xúc

Khác hẳn vẻ sang trọng của nhiều quán bar, The Iron Bank - Cocktail Vault mang lại cho tôi cảm giác gần gũi, giản dị, mộc mạc từ nội thất màu trầm, ánh nến nhỏ, chậu cây xanh...

Cocktail tại đây đa dạng, được chia thành 3 nhóm chủ đạo. New Money gồm 20 loại cocktail mang hương vị riêng của quán. Old Money là tập hợp những đồ uống cổ điển. Local Cocktail là những loại rượu độc đáo dược pha chế dựa trên rượu Việt truyền thống.

Nhân viên tại đây phục vụ nhiệt tình, các bartender trò chuyện cởi mở với khách, gợi ý loại rượu dựa trên sở thích, tâm trạng. Không gian hơi chật nên khó tìm chỗ ngồi thoải mái khi đến vào cuối tuần.

Đồ uống gợi ý: Pina colanada, các loại classic cocktail...