5 phim truyền hình Hàn đáng xem nhất nửa đầu năm 2021

Youth of May (Tuổi trẻ của tháng năm): Bộ phim của đạo diễn Song Min Yeob đánh dấu màn tái hợp của Lee Do Hyun và Go Min Si, sau bom tấn Sweet home, ra mắt năm ngoái. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1980, xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của cặp nhân vật chính là Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun thủ vai) - một sinh viên y khoa luôn cố gắng vượt qua những định kiến xã hội. Và Kim Myung Hee (Go Min Si đóng) - một nữ y tá năm ba không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn.