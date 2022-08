5 phim Hàn bị hủy chiếu

Four Sons là bộ phim truyền hình do Park Hae Jin và Nana đảm nhận vai chính. Quá trình sản xuất phim sớm gặp trục trặc vì công ty sản xuất đưa ra những yêu cầu vô lý và không trả lương cho nhân viên. Bộ phim khởi quay từ cuối năm 2017 và dự kiến lên sóng vào đầu năm 2018. Nhưng lịch quay liên tục bị trì hoãn nên chỉ 4 tập được hoàn thiện sau nhiều tháng. Sau đó, rất nhiều diễn viên, bao gồm nữ chính Nana quyết định từ bỏ bộ phim. Diễn viên Park Hae Jin thậm chí đệ đơn kiện công ty sản xuất Four Sons. Ảnh: Top Star News.