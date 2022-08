5 nhóm nhạc giàu nhất Kpop

BlackPink vượt qua TWICE để trở thành nhóm nhạc nữ giàu nhất Hàn Quốc. Trong khi đó, EXO được công nhận là nhóm nhạc nam kiếm tiền giỏi nhất.

Theo SCMP, trong bối cảnh thị trường âm nhạc bão hòa với sự xuất hiện của quá nhiều nhóm nhạc, đồng nghĩa sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, BTS và BlackPink nổi lên như biểu tượng cho sự thành công, giàu có của Kpop.

Thành công của họ được bảo chứng bằng khối tài sản hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu USD sau nhiều năm hoạt động vất vả.

TVXQ - 30 triệu USD

Trước khi BTS xuất hiện, TVXQ đã "làm mưa làm gió" trong giới yêu nhạc và thần tượng xứ Hàn. Sportskeeda cho biết nhóm hiện sở hữu khối tài sản ròng 30 triệu USD .

Từng là ban nhạc 5 thành viên, TVXQ sau đó chỉ còn lại bộ đôi Jung Yun Ho và Shim Chang Min. Nhóm đã thiết lập kỷ lục là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên bán được một triệu vé đối với một chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, hồi năm 2018.

Jung Yun Ho và Shim Chang Min là hai thành viên còn trụ lại của TVXQ. Ảnh: Pinterest.

Mặc dù đã ra mắt gần 20 năm, TVXQ vẫn có sức hút lớn với người hâm mộ Kpop. Album tiếng Nhật Utsuroi được nhóm phát hành ngày 17/8 lần lượt leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ ở xứ sở mặt trời mọc.

Kiếm bộn tiền nhưng Jung Yun Ho và Shim Chang Min chưa bao giờ công khai khối tài sản thực. Đó là lý do người hâm mộ gọi hai thần tượng 8X là đại gia ngầm.

TWICE - 35 triệu USD

TWICE - gồm các thành viên Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu - đã gặt hái thành công đáng kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2015.

7 năm hoạt động không ngừng nghỉ trôi qua, TWICE giờ đây là nhóm nhạc Kpop giàu thứ 4 với khối tài sản 35 triệu USD . The Korea Times cho biết 9 cô gái giàu nhanh không chỉ bằng cát-xê ca hát, mà còn kiếm bộn tiền từ hợp đồng béo bở liên quan đến nhiều lĩnh vực khác.

Trong các nhóm nhạc nữ, độ giàu có của TWICE chỉ xếp sau BlackPink. Ảnh: Handout.

Theo SCMP, TWICE là nhóm nhạc Hàn duy nhất lọt vào danh sách The Forbes Under 30 Asia Class of 2022 (Những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2022). Vào năm 2019, TWICE đã làm nên lịch sử khi là nhóm nhạc Hàn đầu tiên tổ chức 3 đêm concert liên tiếp ở Tokyo Dome (Nhật Bản).

Đứng sau thành công và sức ảnh hưởng của TWICE không thể không kể đến sự chống lưng từ công ty quản lý. Từ năm 2018, JYP Entertainment được công nhận là một trong 3 công ty giải trí lớn, quyền lực nhất xứ sở kim chi.

BlackPink - 62 triệu USD

Người hâm mộ gọi vui BlackPink là "trụ cột tài chính" của YG Entertainment vì trong 6 năm hoạt động, nhóm đã mang về cho công ty quản lý 62 triệu USD từ sản xuất các ca khúc chất lượng, lưu diễn với tư cách nhóm hoặc cá nhân, đến làm đại diện thương hiệu cao cấp.

Đến nay, 4 cô gái nắm trong tay hợp đồng làm việc với Dior, Calvin Klein, Chanel, YSL, Celine, Bulgari, Tiffany & Co... và danh sách dài các nhãn hàng tỷ USD khác. Ở mảng nhạc, BlackPink có cơ hội làm việc cùng Selena Gomez, Lady Gaga, Cardi B và Dua Lipa.

BlackPink kiếm 62 triệu USD trong 6 năm hoạt động. Ảnh: YG Entertainment.

Dù là thành viên cuối cùng ra mắt solo, Jisoo lại kiếm tiền giỏi nhất, chủ yếu nhờ thu nhập đóng phim.

Sau vai khách mời trong loạt phim The Producers (2015) và Arthdal ​​Chronicles (2019), chị cả BlackPink sắm vai chính đầu tiên trong Snowdrop. Phim trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đưa Jisoo trở thành ngôi sao đang lên trong nền phim ảnh nước nhà.

Xếp sau Jisoo ( 20 triệu USD ) là Rosé ( 18 triệu USD ), Lisa ( 14 triệu USD ) và Jennie ( 10 triệu USD ).

BTS - 120 - 150 triệu USD

Khối tài sản của BTS rơi vào khoảng 120 triệu đến 150 triệu USD , Sportskeeda đưa tin. Bán album, các chuyến lưu diễn, quảng cáo, dự sự kiện và tiền bản quyền thương hiệu... là những công việc nâng thu nhập chung của nhóm lên đáng kể.

Chỉ trong năm 2019, 7 chàng trai đã mang về 170 triệu USD từ Love Yourself World Tour - con số này nhiều hơn lợi nhuận tour của tất cả nhóm nhạc quốc tế khác trong năm đó, ngoại trừ Metallica.

Không dừng lại ở việc chơi nhạc, hồi tháng 6, sau khi tung album Proof, nhóm đã ra mắt trò chơi mang tên BTS Island, với chủ đề xoay quanh hành trình tìm kiếm niềm vui và thư giãn của các chàng trai trên đảo hoang.

BTS là một trong những nhóm nhạc giàu có, quyền lực nhất Kpop. Ảnh: @bts.bighitofficial.

Mỗi thành viên BTS đều sở hữu dinh thự riêng, trị giá hàng triệu USD. J-Hope đang là thành viên giàu nhất với tài sản từ 24 đến 26 triệu USD , tiếp theo là Suga, RM (trưởng nhóm), Jimin, Jungkook, đến V và Jin.

"BTS giàu có nhưng không tận hưởng điều đó một mình. Họ rất chăm làm từ thiện, từng quyên góp 1 triệu USD cho quỹ Live Nation's Crew Nation để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, 7 chàng trai trích 1 triệu USD cho phong trào Black Lives Matter", nguồn tin cho biết.

EXO giàu nhất Kpop?

Từ nhóm nhạc bị gọi là "thất bại của SM", EXO đã được chọn biểu diễn tại lễ bế mạc Olympic Pyeongchang 2018 và trở thành "Nation’s pick" (tạm dịch: Sự lựa chọn của quốc gia).

South China Morning Post nhận định EXO đang thống trị Kpop với khả năng ca hát tốt, vũ đạo giỏi và ngoại hình đẹp. Hơn nữa, đây cũng là nhóm nhạc được nhận định giàu nhất Hàn Quốc.

Khối tài sản của EXO được ước tính khoảng 1 tỷ USD . Ảnh: @Wearreone.exo.

Các phương tiện truyền thông xứ Hàn như Sportskeeda và Otakukart trích dẫn những con số 100 triệu đến 130 triệu USD là thu nhập của cả EXO trong năm 2021, đồng nghĩa mỗi thành viên bỏ túi 13 triệu USD /năm.

Trong diễn biến khác, Popnable phân tích thu nhập hàng tháng của nhóm trong 7 năm qua (2016 - 2022) và cho biết lương trung bình của mỗi người rơi vào khoảng vài triệu USD.