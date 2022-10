5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhà hàng Masa, New York, Mỹ ( 595 USD /người): Nhà hàng 3 sao Michelin này phục vụ các món ăn của ẩm thực Nhật Bản, nổi tiếng với sushi ngon tuyệt hay các món omakase phức tạp của Bếp trưởng Masa Takayam. Ảnh: The New York Times.