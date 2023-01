5 nguyên nhân phổ biến dẫn đến đột tử

Nắm được một số nguyên nhân dẫn đến đột tử sẽ giúp bạn phòng tránh và điều trị kịp thời.

Nắm được một số nguyên nhân dẫn đến đột tử sẽ giúp bạn phòng tránh và điều trị kịp thời. Ảnh: iStock.

Chúng ta đều đã nghe qua câu chuyện về một người có vẻ khỏe mạnh đột ngột qua đời khi còn khá trẻ mà không có dấu hiệu báo trước. Theo một tài liệu nghiên cứu, cái chết như vậy rất hiếm. Nhưng chúng thực sự xảy ra. Một số là hậu quả của tự tử, tai nạn và thương tích bất ngờ. Hầu hết là kết quả của một số loại bệnh tim mạch chưa được chẩn đoán trước đó.

Để bảo vệ bản thân, điều quan trọng là phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên; cẩn thận khi lái xe; tránh thuốc lá, ma túy và rượu; ăn chế độ ăn uống lành mạnh; biết rõ sức khỏe gia đình; quản lý mức độ căng thẳng.

Dưới đây là 5 trong số những nguyên nhân hàng đầu liên quan đến sức khỏe dẫn đến cái chết đột ngột.

Bệnh xơ vữa động mạch là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh tim

Các nhà nghiên cứu định nghĩa đột tử do tim là hiện tượng xảy ra trong vòng một giờ sau khi xuất hiện triệu chứng. Bệnh xơ vữa động mạch là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong. Nó xảy ra khi tim đột ngột ngừng đập.

Nguyên nhân phổ biến nhất là về lối sống, béo phì và lạm dụng rượu. Thực tế, một số trường hợp tử vong xảy ra ở những người khỏe mạnh không có triệu chứng trước đó.

Rối loạn nhịp tim

Đa số bệnh nhân dưới 35 tuổi tử vong đột ngột do bệnh tim là do rối loạn nhịp tim. Ở trẻ em, nguyên nhân có thể là bất thường bẩm sinh. Ở bệnh nhân lớn tuổi, nó có thể do bệnh tật, dị tật tim hoặc hội chứng chưa được chẩn đoán.

Các trường hợp tử vong ở tuổi 20-24 tuổi chủ yếu do ngộ độc thuốc, chất gây nghiện. Ảnh: Shutterstock.

Ngộ độc hoặc quá liều

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hầu hết trường hợp tử vong ở độ tuổi 20-24 tuổi là do ngộ độc thuốc, chất gây nghiện. Nói rõ hơn, người trẻ tuổi có nguy cơ đột tử do dùng ma túy quá liều. Điều đó trở nên rõ ràng khi fentanyl trở nên phổ biến hơn với những người nghiện. Đây là một trong số các chất bất hợp pháp.

Vấn đề từ não bộ

Tai biến mạch máu não (đột quỵ não) xảy ra khi máu chảy đến một phần não, bị ngừng lại do mạch máu bị vỡ hoặc tắc nghẽn. Cái chết đột ngột có thể do chảy máu sọ não, chấn thương hoặc chứng phình động mạch.

Một người có nguy cơ bị vỡ phình động mạch có thể không có triệu chứng trước khi vỡ. Những người khác có thể bị đau đầu, vấn đề về tâm thần hoặc các triệu chứng thần kinh khác.

Thuyên tắc phổi

Điều này xảy ra khi cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu trong phổi và chặn lưu lượng máu. Nếu cục máu đông lớn, nó có thể khiến hệ thống tim mạch ngừng hoạt động. Cục máu đông có thể di chuyển khắp cơ thể, chẳng hạn chân. Đó là một trong những rủi ro khi di chuyển bằng máy bay đường dài. Trong thời gian đó, các cục máu đông có thể hình thành ở các chi dưới, được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu.

Các bác sĩ khuyến nghị nên mang tất trong các chuyến bay dài hơn 4 giờ hoặc đi lại trong suốt chuyến bay để máu lưu thông. Bạn nên hỏi bác sĩ của bạn cách phòng ngừa trước khi bạn bắt đầu chuyến bay.

Các triệu chứng của thuyên tắc phổi bao gồm khó thở, nhịp tim nhanh hoặc không đều, đau ngực, lo lắng, ho ra máu, choáng váng hoặc ngất xỉu. Thuyên tắc phổi có thể xảy ra ở những người không có triệu chứng trước đó. Tỷ lệ tử vong thường vào khoảng 25%.