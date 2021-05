5 người ở Times City dương tính với nCoV

Trong đó, 3 trường hợp là người nhà của bé trai ở khu đô thị Times City, Hoàng Mai, Hà Nội, vừa được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay.

Đây là thông tin được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cung cấp vào chiều 23/5. Những người vừa có kết quả dương tính là cha, mẹ và em trai của bệnh nhân N.V.C., 11 tuổi, ở khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Đ.B.L., nữ, 36 tuổi, là mẹ của bé C. Người này làm việc tại công ty T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm. Chị được lấy mẫu ngày 23/5 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.M.C., nam, 36 tuổi, là chồng của chị L, cha bé C. Ngoài ra, con trai thứ hai của anh C. và chị L. là cháu N.M.D., 8 tuổi, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/5 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng thông báo 2 trường hợp dương tính quốc tịch Ấn Độ là mẹ con, có địa chỉ ở phòng 3301, Park 9, khu đô thị Times City.

Hai người này nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP Hải Phòng. Đến ngày 15/5, sau khi hết thời gian cách ly tập trung, 2 bệnh nhân về cách ly tại nhà ở địa chỉ Park 9, Times City.

Ngày 22/5, 2 mẹ con đến Bệnh viện Vinmec để lấy mẫu xét nghiệm kết thúc cách ly. Một trong 2 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Họ được Trung tâm Y tế Hoàng Mai lấy mẫu và chuyển cách ly tại Bệnh viện Đức Giang. Ngày 23/5, cả hai bệnh nhân có kết quả dương tính, do CDC Hà Nội thực hiện.