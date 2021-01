5 người nổi tiếng trong giới chơi hàng hiệu thế giới

Hypebeast là từ dùng để chỉ cộng đồng yêu thời trang, luôn chạy theo xu hướng mới nhất. Ngoài ra, những người này sẵn sàng chi số tiền lớn để mua quần áo, phụ kiện có giá bị đẩy cao lên gấp nhiều lần. Họ có tủ đồ toàn hàng hiệu, các sản phẩm sản xuất với số lượng giới hạn từ các tên tuổi như Nike, Supreme, Fear of God... Nhờ gu ăn mặc chất và lối sống xa hoa, các hypebeast được không ít bạn trẻ hâm mộ. Ảnh: Know Your Meme.