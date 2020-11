5 người mẫu chuyển giới nổi tiếng châu Á

Geena Rocero, người mẫu Mỹ gốc Philippines, tham gia một cuộc thi sắc đẹp trước khi ký hợp đồng với công ty Next Model Management ở tuổi 21. Cô gái với làn da nâu nổi bật từng xuất hiện trong MV The Knowing của The Weeknd, được chọn là "playmate" của tháng trên tạp chí Playboy. Cô cũng gây chú ý khi phát biểu về người chuyển giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và thậm chí cả Nhà Trắng, nơi cô từng gặp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.