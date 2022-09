5 'Người Dơi' kinh điển nhất

The Batman (Người dơi: Vạch trần sự thật) là dự án tái khởi động thứ hai về siêu anh hùng nổi tiếng, nối tiếp thành công vang dội của bộ ba bom tấn The Dark Knight do Christopher Nolan thực hiện. Cùng viên cảnh sát James Gordon, Batman truy lùng kẻ bí ẩn tự xưng The Riddler đã sát hại thị trưởng phố Gotham, từ đó khám phá ra quá khứ của gia đình và vạch trần những bí mật của giới quan chức nơi đây. Ảnh: Warner Bros.