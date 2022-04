5 người đẹp tài năng của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Sau khi góp mặt trong top 5 Người đẹp thời trang, Huỳnh Nguyễn Mai Phương tiếp tục được chọn vào vòng trong phần thi phụ Người đẹp tài năng. Ở vòng sơ khảo, Mai Phương thể hiện tiết mục hát kết hợp vũ đạo ca khúc nổi tiếng của Taylor Swift - Look What You Made Me Do. Với kinh nghiệm đã có từ Hoa hậu Việt Nam 2020 (thành tích top 5), cô gái sinh năm 1999 được dự đoán tiến xa.