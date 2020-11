5 người bị thương do bão Vamco

Thống kê sơ bộ cho thấy bão số 13 khiến 5 người bị thương. Hơn 320.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn.

Lúc 10h ngày 15/11, tâm bão số 13 nằm sát vùng ven bờ biển Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (75-90 km/h), giật cấp 10-11.

Tính đến thời điểm trên, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã di dời gần 94.000 hộ dân với hơn 324.000 người đến nơi an toàn. Theo báo cáo của các địa phương, 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa chống bão Vamco (Quảng Trị 2, Quảng Nam 3).

Bão số 13 đi vào đất liền. Ảnh: VNDMS.

Do ảnh hưởng của bão số 13, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Đất liền ven biển Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm.

Khoảng 11-13h hôm nay, bão Vamco đổ bộ vào Quảng Bình và khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay khi đi vào đất liền.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 15/11, không còn tàu thuyền nào ở trong khu vực nguy hiểm. Tổng số 59.752 phương tiện đã được neo đậu tại các bến hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 15/11 đến 16/11, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm.

Dự báo đến trưa 15/11, nước sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4 m, dưới báo động 3 0,5 m; Nước sông Hương tại Kim Long lên mức 2,8 m, dưới báo động 3 0,7 m. Các sông khác ở Quảng Nam và Quảng Trị dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.