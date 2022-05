5 người bị sóng biển cuốn trôi, 2 nạn nhân thiệt mạng

Nhóm 5 người đi tắm tại bãi biển Trần Phú, họ không may gặp luồng nước xoáy cuốn ra xa bờ.

17h30 ngày 20/5, Đội cứu hộ bờ biển thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) phối hợp với lực lượng chức năng phường 7 (thành phố Tuy Hòa) ứng cứu, đưa 3 người bị đuối nước khi tắm biển tại bãi tắm Trần Phú, phường 7, vào bờ; hai nạn nhân trong số này tử vong.

Chiều cùng ngày, nhóm 5 người tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, đi tắm tại bãi biển Trần Phú, không may gặp luồng nước xoáy cuốn ra xa bờ.

Các thành viên Đội cứu hộ bờ biển Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa sơ cứu nạn nhân đuối nước.

Hai người trong nhóm tự bơi được vào bờ, còn Trịnh Xuân Phương (sinh năm 2004), Dương Minh Hiền và Nguyễn Trực (cùng sinh năm 2007) bị đuối nước.

Lực lượng chức năng phường 7 phối hợp với Đội cứu hộ bờ biển Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa đã ứng cứu, đưa 3 nạn nhân vào bờ.

Các thành viên đội cứu hộ đã tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân. Trong số 3 nạn nhân bị đuối nước, Trịnh Xuân Phương đã tỉnh táo; Dương Minh Hiền và Nguyễn Trực tím tái, ngừng thở, lực lượng chức năng xác định Hiền cùng Trực đã tử vong và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Bích Sơn, Chủ tịch UBND phường 7, xác nhận Dương Minh Hiền và Nguyễn Trực tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Gia đình đã đến bệnh viện làm thủ tục đưa thi thể các nạn nhân về địa phương.

“Bãi biển Trần Phú trước đây rất an toàn, nhưng do thời tiết thay đổi, thường xuyên có sóng lớn khiến bờ biển có nhiều chỗ dốc, nước sâu. Chiều hôm nay, trời giông gió, tạo nên sóng biển lớn, nhưng vẫn có nhiều người dân xuống tắm biển. Người dân khi đi tắm biển cần chấp hành các quy định về an toàn, thận trọng lựa chọn bãi tắm an toàn, không bơi ra xa bờ, không tắm biển khi trời giông gió để tránh xảy ra những vụ việc đuối nước thương tâm”, ông Hà Bích Sơn nói.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Phú Yên có 10 vụ đuối nước, trong đó có 7 vụ do tắm biển làm 9 người tử vong. Cũng tại bãi tắm Trần Phú, phường 7, hôm 14/1, một nhóm 4 học sinh tắm biển, có 2 em bị đuối nước tử vong.