5 người bị khởi tố sau vụ ôtô lao xuống kênh

Nhóm Trần Văn Minh tìm cách đưa 11 lao động vượt biên sang Thái Lan. Dọc đường đi, ôtô vận chuyển lao xuống kênh nước khiến 6 người tử vong.

Ngày 22/12, Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh (21 tuổi, trú huyện Can Lộc) và Võ Chí Công (34 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Hai người này đang bỏ trốn.

Các bị can Hoàn, Hoàng, Thiện (trái sang phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thiện (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hoàn (37 tuổi, cùng trú tỉnh Tây Ninh) về cùng tội danh trên.

Theo công an, trung tuần tháng 10, qua mạng xã hội, Trần Văn Minh nhận lời đưa 5 lao động quê Hà Tĩnh cùng 6 người khác sang Thái Lan làm việc. Với chuyến đi thành công, mỗi người phải đóng cho Minh 15 triệu đồng.

Thanh niên 21 tuổi hướng dẫn các lao động đi máy bay vào TP.HCM, sau đó di chuyển bằng ôtô lên Tây Ninh. Từ đó, nhóm của Minh sẽ đưa những người này vượt biên bằng đường tiểu ngạch qua Campuchia rồi sang Thái Lan.

Ngày 4/11, Minh liên hệ và đưa cho Công 55 triệu đồng nhờ thuê ôtô chở 11 lao động đi từ TP.HCM lên biên giới Tây Ninh.

Đến tối 5/11, khi đến gần biên giới, Công thuê Hoàng, Thiện và Hoàn chạy xe máy chở nhóm người trên qua đường tiểu ngạch, vượt biên sang Campuchia.

Chiếc xe chở lao động vượt biên bị lật dưới kênh nước. Ảnh: B.B.

Rạng sáng 6/11, nhóm của Minh tiếp tục đưa 11 lao động đi sâu vào nội địa Campuchia bằng ôtô để sang Thái Lan. Khi xe chạy đến xã Spean Thnaot, huyện Chi Kreng, tỉnh Siem Reap (Campuchia) thì xe lao xuống kênh nước.

Vụ tai nạn làm tài xế cùng 5 lao động quê Hà Tĩnh tử vong tại chỗ. Các nạn nhân còn lại được đưa lên bờ, chở đến bệnh viện cấp cứu.

Hơn một tuần sau, thi thể 5 nạn nhân Hà Tĩnh được đưa về quê mai táng.