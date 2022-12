5 ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất World Cup 2022

Messi chơi một kỳ World Cup chói sáng, khi đóng góp 7 bàn và 3 kiến tạo cho Argentina. World Cup 2022 được xem là lần cuối cùng Leo chinh chiến ở sân chơi này, do đó anh càng thu hút chú ý. Argentina giành cúp là thành quả ngọt ngào cho cả sự nghiệp chờ đợi của Messi.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019