5 nghệ sĩ Hollywood hâm mộ Kpop cuồng nhiệt

Ngôi sao Amazing Spiderman tiết lộ I Am The Best (2NE1) là ca khúc yêu thích của cô. Emma Stone ngại ngùng nói với Jimmy Fallon rằng cô đã “vô tình hét lên” khi xem BTS trong chương trình Saturday Night Live. “Tôi thực sự không đùa, phản ứng bùng nổ, tôi đã rất phấn khích đấy", SCMP trích lại lời nói của Emma Stone.