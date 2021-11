5 ngành học mới nổi tại Mỹ

3. An ninh mạng: Khi các vụ xâm nhập, vi phạm dữ liệu, gian lận tài chính gia tăng, nhu cầu tìm đến các chuyên gia an ninh mạng bùng nổ nhanh chóng. Vì thế, an ninh mạng trở thành ngành học lý tưởng và thu hút nhiều sinh viên tại Mỹ. Cục Thống kê Lao động Mỹ dự đoán triển vọng việc làm cho những người có bằng cấp trong lĩnh vực này sẽ tăng 28% cho đến năm 2026. Sinh viên ngành này có thể trở thành kỹ sư an ninh mạng (lương trung bình 120.000 USD /năm), kỹ sư bảo mật ứng dụng (lương trung bình 120.000 USD /năm), chuyên gia phân tích an ninh mạng ( 90.000 USD /năm). Ảnh: University of San Diego.