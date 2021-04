5 mỹ nam trở thành ngôi sao sau khi rời quân ngũ

Năm 2021, Hwang In Yeop sẽ trở lại với khán giả truyền hình thông qua bộ phim mang tên The Sound Of Magic. Bộ phim thuộc ca nhạc, tình cảm dựa trên webtoon Anna Sumanara của nhà văn Ha Il Kwon với sự tham gia của Ji Chang Wook, Choi Sung Eun và Hwang In Yeop chính là cơ hội để sao nam họ Hwang một lần nữa chứng tỏ thực lực diễn xuất và sức hút vốn có của bản thân.