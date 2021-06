5 mỹ nam thế hệ mới trên màn ảnh 2021

Lee Do Hyun: Lee Do Hyun gia nhập showbiz vào năm 2017 trong bộ phim Prison Playbook. Nam diễn viên bắt đầu được khán giả chú ý tới sau vai diễn Go Cheong Myeong trong Hotel del Luna nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc và ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, Lee Do Hyun chỉ thực sự gây được tiếng vang sau khi tham gia bộ phim 18 Again. Vai diễn yêu cầu sự thay đổi tâm lý linh hoạt giữa một người đàn ông ở độ tuổi 30 và một cậu thiếu niên trong bộ phim giúp Lee Do Hyun nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.