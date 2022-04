5 món mỹ phẩm cho người mới bắt đầu trang điểm

Lifestyle gợi ý bạn một số món mỹ phẩm đáng chú ý cho người mới bắt đầu trang điểm.

Lifestyle gợi ý bạn một số món mỹ phẩm đáng chú ý cho người mới bắt đầu trang điểm.

Trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng những vẫn tôn được khuôn mặt là tiêu chí hàng đầu cho các bạn mới tập tành trang điểm. Nếu là người mới, bạn có thể tham khảo những món mỹ phẩm dưới đây để bắt đầu công cuộc làm đẹp của mình.

Kem lót

Từ 150.000 đồng

Kem lót là item đầu tiên và quan trọng nhất khi bắt đầu make-up.

Nó giúp bảo vệ da bạn trước những tác động của các loại mỹ phẩm như kem nền, phấn phủ cũng như dưỡng da và giữ cho lớp makeup lâu trôi.

Bạn có thể tham khảo Kem Lót Maybelline Baby Skin. Với chất gel dễ sử dụng và thấm nhanh, sản phẩm này được nhiều bạn nữ lựa chọn cho chu trình trang điểm của mình.

Kem nền (Foundation)

Từ 200.000 đồng

Kem nền được coi là “chìa khóa” quyết định thành công của lớp make-up. Với khả năng che phủ cao, kem nền giúp bạn có một làn da mịn màng, đều màu và tự tin hơn.

Mỗi người có một tone da khác nhau, lựa sai màu kem nền có thể khiến bạn trông mất tự nhiên và kém thẩm mỹ.

Vì thế khi mua kem nền, việc đầu tiên là bạn phải biết tone da hoặc tone màu dưới da (undertone) của mình.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem xét những yếu tố của da bạn như độ dầu, nhạy cảm, khuyết điểm, chống nắng,... trên da để lựa chọn loại kem nền phù hợp.

Kem nền Fit Me từ Maybelline New York được nhiều bạn nữ đánh giá cao và phù hợp với những bạn sử dụng lần đầu.

Với bảng màu đa dạng cho làn da châu Á, giữ lâu và độ che phủ tốt.

Chì kẻ mày

Từ 150.000 đồng

Hình dáng chân mày quyết định 90% thần thái và vẻ đẹp của khuôn mặt bạn.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại chì kẻ mày khác nhau như: chì chuốt, chì vặn, dạng xé, mascara…

Chì kẻ mày từ nhà Lemonade đang được ưa chuộng gần đây, thiết kế đầu bút hình nhỏ hình oval của hãng giúp người mới dễ định hình lông mày hơn.

Chì kẻ mày 2 đầu “hot” nhất của hãng - Lemonade Want It Got It Dual Eyebrow cũng rất phù hợp với người mới vì dễ dùng và lâu trôi. , Ngoài ra, sản phẩm này còn được thiết kế tiện lợi kết hợp với mascara.

Eyeliner

Từ 100.000 đồng

Tương tự như chì kẻ mày, cũng có rất nhiều loại eyeliner: dạng nước, dạng gel, bút chì, dạng bột nén, sáp vặn,...

Với người mới tập kẻ eyeliner, bạn nên hạn chế lựa chọn eyeliner dạng nước vì dễ lem.

Thay vào đó bạn có thể tham khảo các loại chì kẻ mắt.

Eyeliner từ Maybelline New York được đánh giá phù hợp với các bạn mới tập tành kẻ mắt.

Lifestyle gợi ý bạn Maybelline New York Hyper Sharp Liner từ hãng giữ màu khá ổn, không vón cục, không trôi nhưng dễ tẩy trang và định hình mắt.

Son

Từ 150.000 đồng

Là một mỹ phẩm rất quen thuộc và không thể thiếu của các bạn nữ. Chỉ cần một chút son phù hợp với khuôn mặt cũng giúp bạn trông tươi tắn hơn.

Lựa một cây son màu yêu thích vẫn chưa đủ, bạn cũng nên lưu ý về thành phần và chất lượng của son.

Dòng son thỏi từ nhà MAC Cosmetics được nhiều bạn nữ yêu thích.

Đặc biệt thỏi son Ruby Woo của hãng vẫn còn giữ độ hot tới bây giờ nhờ độ bền màu tốt, chất kem mịn và hàm lượng chì ít.