5 minh tinh Hollywood cạnh tranh giải Nữ chính xuất sắc của Oscar 2022

Lần đầu được đề cử Oscar, Kristen Stewart phải cạnh tranh với bốn đàn chị tài năng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Như lẽ tự nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh luôn gây bất ngờ khi công bố danh sách đề cử Oscar.

Năm nay, bất ngờ là House of Gucci, tác phẩm giúp Lady Gaga thắng hàng loạt giải thưởng lớn, lại không may mắn đưa cô đến bất kỳ đề cử Oscar nào. Tuy được đánh giá cao với phim hài châm biếm Don't Look Up, cái tên Leonardo DiCaprio cũng mất hút. Hay Spider-Man: No Way Home chỉ nhận một đề cử ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh dù là phim có công lớn trong việc vực dậy phòng vé.

Cây bút Kyle Buchanan của New York Times cho rằng hạng mục Nữ chính xuất sắc cũng bất ngờ không kém khi có tên Kristen Stewart. Cô phải cạnh tranh với các đàn chị Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz và Nicole Kidman cho chiến thắng cuối cùng.

Kết quả sẽ có trong lễ trao giải chính thức diễn ra vào sáng 28/3 (giờ Việt Nam).

Cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc có sự góp mặt của Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman và Kristen Stewart. Ảnh: New York Times.

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Loạt tác phẩm điện ảnh tái hiện cuộc đời nhân vật có thật thường vấp tranh cãi về sự biến tấu. Nhưng The Eyes of Tammy Faye lại khác. Bộ phim khắc họa chân dung ngôi sao truyền hình Tammy Faye Bakker theo cách chừng mực, trọn vẹn.

Với diễn xuất đỉnh cao không cần bàn cãi, Jessica Chastain xuất sắc khi hóa thân thành người phụ nữ muốn được xem trọng trong lĩnh vực do nam giới thống trị. Chuyên gia phim trên Insider tin Chastain sẽ mang về tượng vàng Oscar ở lần đề cử thứ ba này. Trước đó, minh tinh sinh năm 1977 ghi dấu ấn với Zero Dark Thirty, Miss Sloane và Molly's Game.

Không thể nhận ra Jessica Chastain trong tạo hình ngôi sao truyền hình Tammy Faye. Ảnh: Digital Spy.

Chastain liên tục rạng danh nhờ The Eyes of Tammy Faye. Tác phẩm từng giúp cô được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất của SAG Awards 2022. Nếu Chastain thắng Oscar cho phim này thì cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Tuy nhiên, New York Times cho rằng người hâm mộ đừng vội mừng sớm vì thực tế The Eyes of Tammy Faye - bộ phim ra mắt hồi tháng 9/2021 - ban đầu không phải chọn lựa hàng đầu của người xem. Đó là chưa kể Chastain phải cạnh tranh với Kristen Stewart - minh tinh cũng được đề cử nhờ phim về nhân vật có thật.

Olivia Colman - The Lost Daughter

"Nhiều lần thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar là điều khó xảy ra, nhưng sau khi Frances McDormand được gọi tên ba lần ở hạng mục này, chúng tôi tự hỏi tại sao không kỳ vọng Olivia Colman là người phụ nữ tiếp theo? Cô ấy đang tiến rất gần đến chiếc tượng vàng ao ước", New York Times bình luận.

The Lost Daughter ẩn chứa tranh cãi về thiên chức của phụ nữ. Từ ngôn ngữ điện ảnh đến đến nội dung câu chuyện, đây cho thấy là tác phẩm giàu tính nữ. Trong phim, Olivia Colman vào vai Leda - phụ nữ có quá khứ tổn thương chuyện chồng con. Bà và Nina (Dakota Johnson đóng) đối lập về tính cách, xuất thân nhưng có điểm chung là điều kiệt sức vì nuôi con.

Olivia Colman với lối diễn dễ gây xúc động trong The Lost Daughter. Ảnh: lwlies.

The Lost Daughter có đề cử kép Nữ diễn viên chính và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho lần lượt Olivia Colman và Jessie Buckley. New York Times viết rằng điều này gây loãng các hạng mục bởi diễn xuất của cả hai dễ bị đặt lên bàn cân so sánh. Hơn nữa, Colman dù được đề cử Oscar nhưng lại bị chính giải thưởng quê hương BAFTA hắt hủi. Việc nhiều khán giả Anh không mấy hài lòng với Colman cũng được cho là sẽ làm ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của Viện Hàn lâm.

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Số lượng thành viên đa sắc tộc của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh ngày càng tăng là lợi thế giúp Penélope Cruz - biểu tượng của điện ảnh Tây Ban Nha - được chú ý hơn và có khả năng thắng giải Oscar năm nay, New York Times phân tích.

Có nhiều ý kiến khen màn hóa thân của minh tinh trong vai nhiếp ảnh gia mang thai ngoài ý muốn ở bộ phim Parallel Mothers. Nhân vật gặp một cô gái tuổi teen (Milena Smit) trong bệnh viện. Những lời chia sẻ giữa họ tạo ra mối quan hệ bền chặt và thay đổi cuộc sống của cả hai.

Penélope Cruz (phải) và Milena Smit trong Parallel Mothers. Ảnh: Sony.

Parallel Mothers đã giúp Cruz vượt qua Kristen Stewart một lần ở Liên hoan phim Venice 2021 (hạng mục Nữ chính xuất sắc), và nếu điều đó tiếp tục xảy ra ở Oscar, cô hoàn toàn có thể được xem là trường hợp đột phá.

Bất lợi duy nhất của Cruz là từng bị SAG Awards, Critics Choice Awards, BAFTA, Quả cầu Vàng xem thường. Hiệu ứng tiêu cực từ đây vô tình tạo nên thành kiến cho Cruz ở Hollywood.

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Nicole Kidman lần đầu thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar vào năm 2002 với The Hours. Sau 20 năm, minh tinh có cơ hội rinh thêm một tượng vàng nữa sau vai diễn trong Being the Ricardos.

Ngoài ngôi sao Australia thì hai bạn diễn Javier Bardem và J. K. Simmons cũng xuất hiện trong danh sách đề cử. Điều này cho thấy Viện Hàn lâm có cảm tình với Being the Ricardos - New York Times nhận định. Ở tác phẩm do Aaron Sorkin đạo diễn, Kidman hóa thân thành nhân vật Lucille Ball.

Tạo hình Lucille Ball của Nicole Kidman bị chê xấu. Ảnh: Indian Express.

Theo Hollywood Reporter, Lucille Ball vốn là vai diễn gây nhiều tranh cãi và nếu Kidman chiến thắng, chắc chắn cô sẽ bị chỉ trích. Nhiều người dùng Twitter trước đó chê bai Kidman không phải chọn lựa tối ưu để vào vai danh hài huyền thoại. Tạo hình của cô bị chê để mái tóc hung đỏ không phù hợp.

Một tài khoản viết: "Bức ảnh Kidman trên phim trường Being the Ricardos trông như thể cô ấy đang thủ vai Marcia Cross khi Cross hóa thân thành Lucille Ball vậy". Tờ Nicki Swift thống kê phe ủng hộ Kidman chỉ chiếm thiểu số và điều này ít nhiều ảnh hưởng tới sự ủng hộ của khán giả yêu thích Oscar.

Kristen Stewart - Spencer

"Tôi thực sự kinh ngạc, xúc động và choáng váng đến không thể tin được khi nhận đề cử Oscar. Tôi yêu bộ phim này. Từ khi nhận đề cử, hôm nay tôi mới gặp đạo diễn Spencer Pablo Larraín lần đầu tiên", Kristen Stewart bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với ET.

Spencer đưa khán giả đến những cảm giác khác về hành trình giải phóng bản thân cố Công nương Diana khỏi sự ngạt thở của Hoàng gia Anh. Vai diễn đòi hỏi sự cá tính, gai góc nhưng cũng đầy nỗi niềm cần Stewart thể hiện. Minh tinh đã bước khỏi vùng an toàn và cái mác "bình hoa di động" mà người ta đã gán cho cô sau Twilight.

Spencer tạo nên cú đột phá trong sự nghiệp của Kristen Stewart. Ảnh: Vanity Fair.

Đề cử của Stewart là thành tựu duy nhất mà Spencer gặt hái tại mùa giải năm nay. Hạng mục Nữ chính xuất sắc quy tụ toàn những gương mặt đáng gờm và từng ghi dấu ấn với Viện Hàn lâm, ngoại trừ Stewart. Đây cũng được xem là sự yếu thế của minh tinh.

Kyle Buchanan, cây bút của New York Times, cho biết ông đã nói chuyện với những chuyên gia không đánh giá cao Spencer. Đa số đồng tình rằng có thể Stewart tạo nên vẻ tươi mới cho nội dung nhưng đường đến Oscar của cô sẽ hẹp dần trước những đối thủ nặng ký.