5 mẹo giúp ‘nhẹ gánh’ đi chợ ngày Tết

Phong tục, lễ nghi Tết cổ truyền đã giản đơn hơn trước. Tuy nhiên việc đi chợ mua sắm trong dịp cuối năm bận rộn vẫn là nỗi e ngại của nhiều người.

Việc bếp núc trong những ngày Tết với mâm cao cỗ đầy là nỗi lo nhiều người khi phải chen chúc mua hàng trong những ngày cuối năm bận rộn… Tết trong nhịp sống hiện đại, người dùng có những cách để đi chợ tiện lợi và có những ngày xuân thảnh thơi hơn.

Lập danh sách mua sắm

Bạn nên lên kế hoạch chi tiêu bằng cách lập danh sách đồ cần mua trước khi đi chợ. Dù vậy, chưa nhiều người có thói quen này. Việc không có kế hoạch cụ thể dễ khiến người tiêu dùng bị cuốn vào các chương trình khuyến mãi, mua sắm nhiều thứ không thật cần thiết.

Danh sách mua hàng còn giúp người tiêu dùng tập trung vào những sản phẩm cần thiết, đồng thời loại trừ được những vật dụng có sẵn trong gia đình để tránh tình trạng phung phí, thiếu món này dư món kia, mất thêm thời gian lựa chọn.

Một mẹo hữu ích là khi lập danh sách, mọi người có thể chia nhỏ thành nhiều mục - trong đó có hai mục quan trọng là vật dụng, thực phẩm có thể mua và trữ trước Tết, sau đó là thực phẩm tươi sống dùng trong ngày Tết.

Mua đồ sớm

Nhiều người có thói quen cận Tết mới đi mua sắm với tâm lý thực phẩm mua sát ngày sẽ tươi mới, trữ được lâu và nhiều sản phẩm tiêu dùng có giá giảm sâu. Trái với suy nghĩ này, Tết là thời gian cao điểm mua sắm nên giá cả thực phẩm có thể tăng cao, khan hiếm. Để đỡ nặng gánh trong những ngày Tết, bạn nên chọn mua trước một số đồ tiêu dùng và trang trí như áo quần và giày dép mới, bánh mứt, nước ngọt, sữa…

Để tránh tình trạng giá tăng, chen chúc khi mua hàng, bạn có thể sắm sửa Tết sớm hơn.

Với thực phẩm tươi sống, bạn nên mua cận Tết. Bạn cũng có thể đặt hàng sẵn thực phẩm tươi sống ở các “mối quen” và yêu cầu giao hàng ngày cận Tết.

Chọn các điểm bán an toàn vệ sinh

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ngày Tết vốn là vấn đề nhiều người lo ngại. Người tiêu dùng nên lựa chọn các điểm kinh doanh có thương hiệu, uy tín trong chợ hoặc có sẵn các giấy tờ chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước khi mua, cần hỏi kỹ về thời gian sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ…

Người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua ở các quầy hàng uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ truyền thống.

Đặc biệt, người mua cần nói không với những điểm bán hàng lề đường, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không ham rẻ để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

So sánh giá trước khi “chốt đơn”

Thông thường, Tết là thời điểm hợp lý trong năm để săn hàng giảm giá vì hầu hết thương hiệu đều áp dụng chính sách kích cầu tiêu dùng. Không chỉ siêu thị mới có những mặt hàng khuyến mãi, tiểu thương tại chợ truyền thống cũng thường gợi ý những đồ đang “xả hàng” có giá tốt. Người tiêu dùng cần đối chiếu danh sách những hàng cần mua với sản phẩm áp dụng giảm giá, chiết khấu… để tiết kiệm được một số tiền không nhỏ.

Tuy nhiên, người tiêu dùng nên cẩn trọng trước quảng cáo giảm “kịch sàn” vì có thể là chiêu nâng giá của người bán. Người mua nên đối chiếu mức giá gốc, tỷ lệ khuyến mãi để so sánh giá trước và sau khi giảm, từ đó chọn mua sản phẩm vừa túi tiền.

Đi chợ online

Mua sắm online đang trở thành xu hướng được người tiêu dùng ưa chuộng, trong đó có cả những ứng dụng “đi chợ hộ” tiện lợi. Trên các ứng dụng này, người tiêu dùng có thể tìm thấy những sản phẩm hàng hóa đa dạng dịp Tết như thực phẩm, bánh mứt, đặc sản ba miền… hàng nội lẫn ngoại nhập.

Người tiêu dùng có thể đặt mua cả đồ khô, bánh mứt và thực phẩm tươi sống trên GrabMart.

Những người có thói quen đặt mua thực phẩm online có thể dùng GrabMart để tiết kiệm thời gian. Đây là dịch vụ hỗ trợ các tiểu thương tại các chợ truyền thống kinh doanh online, bên cạnh đó còn liên kết với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương hiệu uy tín... Người dùng chỉ cần chọn đặt thực phẩm từ GrabMart thì tài xế sẽ giao đến tận cửa nhà trong vòng 1 giờ và được đổi trả nếu sản phẩm không đạt chất lượng như yêu cầu.

Bằng việc chọn mua hàng trên ứng dụng này, khách hàng có thể an tâm hơn do các cửa hàng trên GrabMart đều đã thông qua khâu kiểm duyệt đầu vào của Grab. Đại diện của hãng cũng xác nhận, các cửa hàng bán sản phẩm tươi sống, đồ khô… phải có giấy phép kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng cấp trước khi hoàn thành quy trình đăng ký quầy hàng online trên ứng dụng này.

Với hình thức đi chợ online, người dùng không cần phải chen chúc trong những khu chợ đông đúc và giảm bớt gánh nặng bếp núc trong “3 ngày Tết, 7 ngày xuân”.