5 mẹo giúp cây trồng không chết cho người mới

Nếu bạn có dự định làm mới không gian nhà với cây xanh, sau đây là 5 lưu ý cần biết để chăm sóc cây hiệu quả.

Nếu bạn có dự định làm mới không gian nhà với cây xanh, sau đây là 5 lưu ý cần biết để chăm sóc cây hiệu quả.

Những ngày giãn cách, khi hầu hết thú vui đều gói gọn trong nhà, nhiều người bắt đầu học chăm cây cảnh để thư giãn. Tuy nhiên, với những ngôi nhà ở thành phố ít nắng, thiếu sân vườn, cây có thể chậm phát triển hoặc héo mòn nếu không được chăm sóc đúng cách.

Mỗi loại cây có cách chăm sóc khác nhau. Dưới đây là 5 lưu ý cơ bản giúp người mới trồng cây có nền tảng trước khi bắt đầu.



Tưới nước dựa vào tình trạng đất

Một trong những mối quan tâm đầu tiên của người trồng cây là tần suất tưới nước phù hợp.

Thay vì dựa vào một con số cụ thể, Christopher Satch, nhà nghiên cứu cây cảnh tại New York, Mỹ gợi ý bạn nên tưới nước khi nhìn thấy đất có dấu hiệu khô.

Không nên để cây quá khô hoặc quá ẩm vì đằng nào cũng có hại cho cây.

"Hãy quan sát đất. Nếu đất ẩm và có mùi nghĩa là bạn đã tưới nước dư và cần điều chỉnh để cây không thối rễ. Nếu đất khô và bám bụi, bạn biết đã đến lúc cung cấp nước cho cây", anh nói.

_____





Đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng

Theo The Spruce, đa phần cây được tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ xanh tốt và phát triển tốt hơn so với những cây khác, trừ loại cây sống được trong điều kiện râm mát như lưỡi hổ, trầu bà.

Bạn có thể nhận biết cây thiếu sáng bằng cách quan sát màu sắc và kích thước những chiếc lá non.

Nếu nhà bạn không có sân vườn, ban công, tìm nguồn sáng cho cây là điều cần thiết.

Hãy đặt cây ở những góc nhà đón nắng hoặc trang bị đèn chuyên dụng cung cấp ánh sáng.

_____





Lưu ý khi dùng phân bón

Dĩ nhiên, phân bón bổ sung dinh dưỡng cho đất và hỗ trợ cây phát triển khỏe mạnh. Nhưng bạn cần cẩn thận với mức độ bón phân.

Nhiều phân bón có thể gây hại nhiều hơn lợi, trang The Sill viết. Lượng phân bón nhiều sẽ cản trở chồi non mọc, đồng thời để lại các vảy cứng trên đất và vết cháy trên lá cây.

Nếu bạn muốn bón phân, tốt nhất nên làm ở giai đoạn cây sinh trưởng hay ra hoa. Đối với đất mới, bạn có thể bỏ qua bước này vì đất mới không thiếu dinh dưỡng.

Tùy vào loại cây lấy lá hay cho hoa, hãy tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm hoặc hỏi người bán loại phân bón cho từng nhóm cây đặc thù.

_____





Chọn chậu có kích thước phù hợp

Chậu quá lớn thì khó di chuyển, còn chậu quá nhỏ sẽ hạn chế rễ cây phát triển. Vì vậy, người trồng cần cân nhắc khi chọn chậu cho cây cảnh trong nhà.

Tốt nhất là mua chậu có tỷ lệ gần với kích thước hiện tại của cây. Khi cây lớn hơn, bạn có thể sang chậu.

Ngoài ra, chất liệu chậu và khả năng thoát nước cũng là yếu tố cần quan tâm.

Với những loại cây ít tưới nước, chậu đất nung có thể là lựa chọn phù hợp. Chậu đất sét hoặc xốp thường có ích với đa số cây vì chúng cho phép không khí lưu thông và thoát nước.

_____





Điều chỉnh nhiệt độ trong nhà

Hầu hết cây cảnh có xu hướng phát triển tốt ở mức 15-25 độ C, theo Homes to Love. Do đó, người trồng cây cần lưu ý tạo độ ẩm và không khí tương tự điều kiện sống tự nhiên của chúng.

Các loại cây không khí như cầu gai, tóc tiên sẽ cần ở khu vực có độ ẩm cao.

Với những cây khác, hạn chế đặt ở gần nguồn nhiệt như máy lạnh, tủ lạnh, khu vực bếp,... Thay vào đó, bạn nên để cây gần cửa sổ hay nơi có gió để không khí được lưu thông.