5 mẹo giảm mỡ giúp người mẫu thể hình thay đổi cuộc sống

1. Chọn thực phẩm có chỉ số no cao: Điều đầu tiên Aseel Soueid làm khi giảm béo là ăn nhiều thực phẩm có chỉ số no cao. Chúng chiếm khoảng 80% lượng calories hàng ngày của anh. Những thực phẩm anh chọn giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt đồng thời kiểm soát cân nặng. Chúng là bột yến mạch, lòng trắng trứng, ức gà và khoai tây. Ảnh: Bobsredmill.