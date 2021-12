5 mẫu TV được yêu thích nhất 2021

Danh sách đề cử TV tốt nhất 2021 có sự góp mặt của các sản phẩm đến từ Samsung, Sony, LG, TCL.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing phát động nhằm tìm kiếm những thiết bị công nghệ xuất sắc, đáng mua trong năm. Không chỉ tôn vinh những sản phẩm nổi bật, Best Choice Award còn là danh sách uy tín, mang đến lợi ích trực tiếp cho người dùng.

Các hạng mục của giải thưởng Best Choice Award 2021 mùa cuối năm gồm: smartphone, TV, sàn thương mại điện tử (TMĐT) và laptop. Cổng bình chọn (hyperlink microsite) của Best Choice Award 2021 khởi động từ ngày 10/12, kéo dài đến 24/12. Zing sẽ công bố các đề cử chiến thắng theo từng hạng mục vào ngày 29/12.

Dưới đây là danh sách đề cử 5 mẫu TV tốt nhất nhất của Best Choice Award 2021. Mời độc giả đón xem và bình chọn cho thiết bị yêu thích tại đây.

Samsung The Frame 2021

The Frame là mẫu TV độc đáo, kế thừa những điểm mạnh của thế hệ trước với tấm nền VA và công nghệ chấm lượng tử. Điểm nhấn của thiết bị nằm ở khả năng sử dụng linh hoạt với chân đế hay treo tường. Đồng thời, khi không hoạt động, TV sẽ hiển thị các tác phẩm nghệ thuật có độ chân thực cao, tương tự khung tranh thật sự.

The Frame 2021 được cải tiến về thiết kế, có độ mỏng tốt hơn. Ảnh: Samsung.

Mẫu TV mới của Samsung được cải thiện về độ mỏng. Nhờ vậy, khi gắn lên tường, sản phẩm trông liền mạch, không có khe hở. Kho tranh ảnh nghệ thuật Art Store được nâng cấp với 1.600 tác phẩm từ nhiều quốc gia. Nhà sản xuất còn trang bị cho The Frame 2021 nhiều tùy chọn chất liệu, màu sắc mới cho khung viền. Nhờ vậy, người dùng có thể tùy biến chiếc TV theo nội thất căn nhà.

Không chỉ có tính năng khung tranh, The Frame 2021 cũng được đánh giá cao về chất lượng hiển thị. TV có màu đen sâu và đồng nhất, ít phản xạ ánh sáng môi trường. Với kết nối HDMI 2.1, The Frame 2021 có thể chơi game ở độ phân giải 4K, tốc độ khung hình 120 fps.

Samsung trang bị hàng loạt tính năng mới để người dùng sử dụng chiếc TV này hiệu quả hơn. Một trong số đó là MultiView, cho phép xem hai nội dung cùng lúc.

Sony Bravia X90J

Dòng TV trung cấp của Sony được đánh giá cao nhờ việc mang đến chất lượng hiển thị tốt ở mức giá khoảng 30 triệu đồng. Model X90J có thiết kế đơn giản, chân đế mỏng cùng đa dạng cổng kết nối.

TV Sony Bravia X90J được trang bị chuẩn HDMI 2.1, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game của khách hàng. Ảnh: Sony.

Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu chơi game trên những mẫu console next-gen như PlayStation 5 hay Xbox Series X nhờ chuẩn HDMI 2.1, hỗ trợ nhận tín hiệu 4K 120 Hz. X90J còn được Sony hỗ trợ công nghệ VRR (Variable Refresh Rate) giúp đồng bộ khung hình giữa thiết bị phát và TV, tránh hiện tượng “xé hình”.

Mẫu TV của Sony được chạy trên giao diện Android TV. Người dùng có thể dễ dàng tài về những ứng dụng cần thiết thông qua cửa hàng Google Play. Đồng thời, hệ điều hành Android TV có giao diện quen thuộc, giúp người dùng dễ dàng làm quen.

Về chất lượng hiển thị, Sony X90J sử dụng tấm nền Full Array LED cùng độ phân giải 4K sắc nét. Nhà sản xuất trang bị các tính năng XR Contrast, XR Clarity, XR Motion nhằm cải thiện tương phản, chi tiết và bổ sung khung hình chuyển động cho nội dung. Vi xử lý Cognitive Processor XR phụ trách xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo trên X90J.

LG G1 OLED evo

G1 là mẫu trong những mẫu TV cao cấp nhất của LG phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm được bổ sung công nghệ evo bên cạnh tấm nền OLED. Cải tiến này giúp G1 có độ sáng và màu sắc rực rỡ hơn khi hiển thị nội dung HDR.

G1 OLED evo là dòng TV cao cấp của LG. Ảnh: LG.

Sản phẩm kế thừa dòng TV Gallery của LG với khả năng gắn tường tiện lợi. Chiếc TV vốn có độ mỏng đáng nể kết hợp cùng cơ cấu giá treo độc đáo của LG, giúp cho thiết bị hòa vào không gian xung quanh khi gắn lên tường.

Công nghệ OLED mang đến cho G1 khả năng hiển thị chân thực. Độ sáng, chi tiết, tương phản, màu sắc của LG G1 đều gần như hoàn hảo. LG cung cấp nhiều chế độ hình ảnh để người dùng hiệu chỉnh tùy theo nhu cầu sử dụng. Trong đó nổi bật là Filmmaker Mode, tính năng hạn chế sự can thiệp của AI, giúp người dùng trải nghiệm bộ phim một cách chân thực, đúng với ý đồ của đạo diễn.

LG G1 OLED evo được chạy trên giao diện WebOS 6.0, hỗ trợ điều khiển thông qua Magic Remote và ứng dụng trên di động. Giao diện TV LG được đánh giá cao bởi sự trực quan và dễ dàng sử dụng.

G1 còn là thiết bị phù hợp với nhu cầu chơi game với việc hỗ trợ 4 cổng HDMI 2.1. Đồng thời, TV tương thích với các công nghệ đồng bộ khung hình như VRR, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync.

TCL QLED Q726

Dòng TV trung cấp của TCL có giá bán khoảng 20 triệu đồng, được trang bị công nghệ chấm lượng tử, giúp cải thiện độ sáng tối đa và mức độ bão hòa của màu sắc. Sản phẩm sở hữu thiết viền mỏng và khung viền hợp kim sang trọng.

TV TCL C726 là dòng TV phổ thông được trang bị công nghệ QLED. Ảnh: TCL.

Model này có các lựa chọn kích thước 50-65 inch, độ phân giải 4K. Bên cạnh đó, là dòng TV phổ thông, nhưng QLED Q726 được trang bị nhiều công nghệ của TV cao cấp như Dolby Vision, HDR 10, bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo…

Sản phẩm này cũng hỗ trợ tính năng nội suy hình ảnh. Trang bị này giúp người dùng theo dõi các nội dung chuyển động mượt mà hơn ở tốc độ làm tươi 60 Hz.

Mẫu TV của TCL được cài sẵn hệ điều hành Android TV 11 với giao diện thân thiện, dễ điều khiển. Người dùng có thể sử dụng các tính năng trên TV bằng cách ra lệnh bằng giọng nói thông qua điều khiển từ xa.