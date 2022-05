5 mâu thuẫn trong lời khai của Amber Heard

Amber Heard và Johnny Depp ra sức phủ nhận các cáo buộc từ đối phương. Tuy nhiên, những lời khai trước tòa của cặp sao có nhiều điểm mâu thuẫn.

Amber Heard bị chất vấn ở phiên tòa Minh tinh tiết lộ chồng cũ thường cắt cổ tay, châm thuốc lá lên người hoặc dí dao vào ngực mỗi khi cả hai tranh cãi.

Cuộc chiến pháp lý giữa Amber Heard và Johnny Depp ngày càng gay cấn. Hai bên thay nhau tung ra những bằng chứng trước tòa để hạ bệ đối phương. Tuy nhiên, sau phiên tòa diễn ra vào ngày 16/5, công chúng càng lúc càng hoang mang khi cặp sao có nhiều mâu thuẫn trong lời khai.

Theo Newsweek, những cáo buộc và tuyên bố đối nghịch trước tòa của cặp tài tử - minh tinh nổi tiếng nhất Hollywood khiến báo giới, truyền thông tốn nhiều bút mực. Trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn, khán giả thay nhau mổ xẻ từng chi tiết về lời khai của Amber Heard và Johnny Depp để phân định ai đúng, ai sai.

Ai mới là nạn nhân của bạo lực gia đình?

Tại phiên tòa ngày 16/5, trước bục, Amber Heard tiếp tục kể tội Johnny Depp. Phía nữ diễn viên tung nhiều clip, hình ảnh, file ghi âm ghi lại những lần tranh cãi của cả hai trong quãng thời gian chung sống. Theo minh tinh 36 tuổi, vô số lần chồng cũ "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Heard nhớ lại trong dịp sinh nhật lần thứ 30 của cô vào năm 2016, Depp mạt sát và tấn công cô. Sau cuộc cãi vã lớn, tài tử bỏ đi và không liên lạc với cô suốt một tháng.

Nữ diễn viên cũng tuyên bố nhiều lần bị chồng cũ bạo hành, tấn công tình dục thô bạo. Trong một đoạn tin nhắn do đội ngũ của Heard cung cấp, Depp dọa giết vợ bằng những lời lẽ nặng nề: "Giết con Heard đi. Tôi sẽ làm tình với cái xác để đảm bảo nó đã chết".

Tuy nhiên, nhiều lần Heard chỉ ghi vào nhật ký mà không báo cảnh sát để bảo vệ Depp. Cô cho biết không muốn những tin tức xấu trong cuộc sống hôn nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng cũ.

"Tôi từ chối làm việc với cảnh sát. Tôi cố gắng giữ kín mọi chuyện trước công chúng cho đến thời điểm đệ đơn ly hôn. Trong khi tôi cố gắng bảo vệ Depp thì anh ấy làm ngược lại", Heard nói trước tòa.

Heard và Depp liên tục mâu thuẫn trong lời khai. Ảnh: The Things.

Tuy nhiên, phía Depp lại phủ nhận việc bạo hành với Heard. Trong phiên tòa trước đó, tài tử cho biết anh mới là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Depp đổ lỗi cho Heard đại tiện trên giường

Cũng trong phiên tòa cùng ngày, Heard nói chuyện Depp cáo buộc cô đại tiện trên giường của anh là sai sự thật. Nữ diễn viên khẳng định đó là kịch bản "kinh tởm" do anh tạo ra.

Heard phản biện rằng phân trên giường là của chú chó Boo. Nữ diễn viên cho biết cún cưng có vấn đề về đường ruột. Tuy nhiên, trước đó, Depp phản bác kích thước của nó không nói lên điều đó.

Đồng thời, ông Starling Jenkins - bảo vệ lâu năm của Johnny Depp - đứng ra bênh vực Depp trong sự việc này. Ông cho rằng đã gặp và nói chuyện với Heard về chuyện khủng khiếp trên giường ông chủ. Heard thừa nhận cô đại tiện trên giường và tự gọi đó là trò đùa khủng khiếp, hình phạt cho việc Depp dự sinh nhật trễ.

Sự mâu thuẫn của cả hai một lần nữa khiến khán giả hoang mang về độ xác tín trong lời khai.

Depp hay Heard là người bị rối loạn cảm xúc?

Trước bục, Heard tố cáo chồng cũ là người dễ nổi nóng, không làm chủ được cảm xúc. Mỗi khi vợ chồng xảy ra tranh cãi, tài tử thường tự làm đau mình bằng cách tự cắt cổ tay để lấy máu, châm thuốc lá vào người hoặc dí dao lên cơ thể.

Depp cũng không hài lòng khi Heard tham gia các dự án phim có cảnh nóng hoặc xuất hiện trong tình trạng khỏa thân. Trong một lần xem phim và thấy cảnh vợ có cảnh sex cùng bạn diễn, tài tử nổi điên và ra tay với vợ. Anh tát vào mặt, đánh mạnh vào miệng khiến Heard bị chấn thương phần đầu.

Thái độ của tài tử - minh tinh tại phiên tòa ngày 16/5. Ảnh: Reuters/EPA.

Theo lời Heard, những ngày sống chung với Depp là quãng thời gian kinh hoàng, như địa ngục. Cô luôn muốn thoát khỏi cuộc sống tù túng và bạo lực.

"Tôi bị tra tấn, hành hạ về thể xác, tinh thần. Thời điểm đó, tôi chỉ muốn sống một mình, tránh xa Depp", minh tinh chia sẻ.

Song trong phiên tòa trước đó, Depp cáo buộc vợ cũ mắc hội chứng rối loạn nhân cách, thể hiện bằng việc dùng bạo lực để tấn công anh nhiều lần. Dù đệ đơn yêu cầu tòa án áp đặt lệnh cấm Depp đến gần mình vào năm 2016 song chính nữ diễn viên là người chủ động muốn ôm chồng cũ.

Trên Insider, tiến sĩ tâm lý Shannon Curry cũng tuyên bố Amber Heard có dấu hiệu rối loạn nhân cách. Shannon Curry cho biết cô trò chuyện với Amber Heard trong hai ngày, kéo dài suốt 12 giờ đồng hồ để thực hiện hàng trăm câu hỏi trong bài kiểm tra tâm lý. Heard phóng đại nhiều thứ và không bị chứng PTSD (rối loạn tâm lý hậu sang chấn), mà là rối loạn nhân cách ranh giới và mô bệnh học.

Thực hư vụ Depp bị đứt ngón tay

Tài tử Cướp biển vùng Caribbean cung cấp bằng chứng trước tòa việc anh nhập viện với tình trạng máu me, thương tích đầy người vào năm 2015. Đại diện pháp lý của Depp cáo buộc Heard đã dùng chai rượu ném thẳng vào người chồng cũ nhưng trượt, và tiếp tục ném chai thứ hai khiến anh bị đứt ngón tay.

Tuy nhiên, tới lượt Amber Heard cho lời khai, cô đã phủ nhận làm đứt ngón tay chồng cũ, và khẳng định chính Depp tự hại mình. Diễn viên Aquaman nói khi tỉnh dậy phát hiện nhiều vết máu và mới biết Depp bị thương. Cô kể bản thân lúc đó cũng bị chảy máu nhưng không quan tâm vì đang quá đau buồn.

"Tôi nhận ra có thể mình đang bị thương. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng cái chai Johnny dùng không bị vỡ nếu không mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn... Tôi mới cưới người đàn ông này. Tôi vừa mới tổ chức hôn lễ với anh ta", nữ diễn viên nói.

Heard khai man tại tòa

Đội ngũ pháp lý của Amber Heard cho biết là nạn nhân của bạo lực gia đình nên nữ diễn viên phải thường xuyên sử dụng bộ trang điểm để che giấu những vết bầm tím trên khuôn mặt trong quãng thời gian sống chung với Depp (từ 2014-2016).

Tại tòa, Heard cũng đưa bộ trang điểm để chứng minh cho lời khai của mình. Những người theo dõi phiên tòa nhanh chóng nhận ra dòng mỹ phẩm thuộc hãng Milani Cosmetics. Ngay sau đó, đại diện thương hiệu mỹ phẩm Milani Cosmetics cho biết bảng trang điểm mà Heard làm bằng chứng trong phiên tòa thuộc bộ sưu tập All In One Correcting Kit.

Bộ sưu tập nói trên được ra mắt vào năm 2017, trái ngược với lời khai của Heard tại phiên tòa. Việc Heard lộ bằng chứng nói dối nhiều lần khiến khán giả dần mất niềm tin về sự chính xác trong lời khai của cô.