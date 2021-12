5 mẫu laptop được yêu thích nhất 2021

Những mẫu laptop được đề cử trong danh sách đáp ứng các yêu cầu về thiết kế, cấu hình, hiệu năng, chất lượng hoàn thiện.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing phát động nhằm tìm kiếm những thiết bị công nghệ xuất sắc, đáng mua trong năm. Không chỉ tôn vinh những sản phẩm nổi bật, Best Choice Award còn là danh sách uy tín, mang đến lợi ích trực tiếp cho người dùng.

Các hạng mục của giải thưởng Best Choice Award 2021 mùa cuối năm gồm: smartphone, TV, sàn thương mại điện tử (TMĐT) và laptop. Cổng bình chọn của Best Choice Award 2021 khởi động từ ngày 10/12, kéo dài đến 24/12. Mời độc giả bình chọn cho sản phẩm yêu thích tại đây. Zing sẽ công bố các đề cử chiến thắng theo từng hạng mục vào ngày 29/12.

Dưới đây là danh sách đề cử 5 mẫu laptop tốt nhất nhất của Best Choice Award 2021.

MacBook Pro 16 inch 2021 - Mẫu laptop toàn diện cho công việc

Dòng MacBook Pro mới được đánh giá cao bởi bộ vi xử lý M1 Pro và M1 Max với kiến trúc ARM. Là bản nâng cấp của dòng chip M1 với 10 lõi xử lý và 16 nhân Neural Engine, tích hợp Media Engine giúp tăng tốc xử lý, hậu kỳ hình ảnh. Bên cạnh đó, phiên bản cao cấp nhất của MacBook Pro 16 inch có 32 nhân GPU, hỗ trợ thực hiện tác vụ dựng hình phức tạp.

MacBook Pro 2021 sở hữu màn hình mini LED. Ảnh: Engadget.

Ngoài có hiệu năng xử lý mạnh mẽ, chip M1 Pro và M1 Max còn tối ưu tốt năng lượng sử dụng. Thiết bị có thể đem lại năng lực xử lý tương đương với những laptop Windows có công suất lớn hơn nhiều lần. Đồng thời, MacBook Pro mới có thể duy trì hiệu năng cao nhất ngay cả khi không cắm sạc.

Chiếc laptop này được Apple trang bị màn hình 16 inch với viền mỏng hơn và phần “notch” chứa webcam độ phân giải Full HD, phục vụ tốt hơn nhu cầu hội họp trực tuyến. Với công nghệ MiniLED và hỗ trợ ProMotion 120 Hz, MacBook Pro 2021 mang đến trải nghiệm làm việc, giải trí tốt hơn cho người dùng.

Ngoài ra, Táo khuyết còn mang trở lại các cổng kết nối HDMI, đầu đọc thẻ SD, MagSafe, giúp người dùng kết nối với phụ kiện, thiết bị ngoại vi thuận tiện hơn mà không cần adapter chuyển đổi. Cổng sạc MagSafe mới của MacBook Pro 16 inch hỗ trợ công suất sạc tối đa 140 W.

Asus Vivobook A15 OLED - Laptop phổ thông với màn hình OLED

Vivobook A15 OLED là dòng sản phẩm máy tính văn phòng, được nâng cấp công nghệ hiển thị mới cho màn hình, giúp thiết bị phục vụ tốt hơn nhu cầu làm việc, giải trí của người dùng. Với màn hình OLED, Vivobook A15 đạt được mức độ sáng cao hơn, đáp ứng 100% phổ màu DCI-P3. Nhờ có độ phủ màu cao, thiết bị này có thể hỗ trợ người dùng trong các công việc liên quan đến hình ảnh, đa phương tiện.

Vivobook A15 được trang bị màn hình công nghệ OLED. Ảnh: Asus.

Có giá dưới 20 triệu đồng, Vivobook A15 vẫn được trang bị nhiều công nghệ cao cấp như thiết kế kim loại mỏng nhẹ, mở khóa bằng vân tay. Ngoài ra, Asus cũng trang bị đầy đủ cổng kết nối gồm 3 cổng USB A, một cổng USB Type-C, HDMI và khe đọc thẻ cho chiếc máy này.

Bên cạnh đó, Vivobook A15 có hai tùy chọn cấu hình CPU Intel hoặc AMD. Ryzen 5 5500U và Intel Core i5-1135 G7 là hai vi xử lý tối ưu tốt cho các dòng laptop văn phòng. Ngoài ra, nhà sản xuất trang bị thêm một khe cắm RAM để người dùng có thể nâng cấp. Với cấu hình này, máy có thể xử lý tốt những tác vụ cơ bản và chơi game eSport.

LG Gram 17 - Laptop mỏng nhẹ màn hình 17 inch

Tiếp nối thành công của thế hệ trước, LG trình làng phiên bản 17 inch của chiếc Gram 2021. Với khối lượng 1,35 kg, đây là một trong những chiếc máy tính xách tính xách tay nhẹ nhất hiện có trên thị trường. Ngoài ra, hợp kim nhôm magie của khung máy góp phần tăng độ bền cho LG Gram 17. Chiếc laptop này đạt chuẩn độ bền của quân đội Mỹ, đủ điều kiện hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt.

LG Gram 17 có khối lượng khoảng 1,3 kg. Ảnh: Engadget.

Ngoài ra, LG trang bị cho chiếc Gram màn hình tỷ lệ 16:10, độ phân giải 2K với độ phủ màu cao và góc nhìn tốt. Nhờ đó, người dùng có không gian hiển thị lớn hơn để làm việc và giải trí.

Chiếc LG Gram 17 được nhà sản xuất trang bị viên pin dung lượng 80 Wh. Trong trải nghiệm thực tế, sản phẩm có thể hoạt động liên tục hơn 10h trước khi cần sạc lại. Bên cạnh đó, với CPU Intel Core i7-1165 G7 và 16 GB RAM, chiếc máy có thể đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, chơi game cơ bản đến từ người dùng.

Lenovo Legion 5 2021 - Máy tính chơi game hiệu năng cao

Đây là dòng máy tính chơi game được nhiều người dùng săn đón và thường xuyên cháy hàng tại các đại lý thời gian qua. Model Legion 5 được đánh giá cao nhờ thiết kế thanh lịch, không có nhiều chi tiết hầm hố như những chiếc laptop cho game thủ khác.

Lenovo Legion 5 sở hữu hiệu năng xử lý mạnh mẽ. Ảnh: Lenovo.

Màn hình 15,6 inch của Legion 5 có mức tần số quét 165 Hz và đạt độ phủ màu cao, 100% sRGB. Nhờ đó, người dùng có thể chơi game và thực hiện các công việc liên quan đến hình ảnh trên máy.

Kế thừa thiết kế từ dòng máy tính doanh nhân ThinkPad, bàn phím của Lenovo Legion 5 có hành trình sâu, cảm giác gõ tốt. Webcam trên sản phẩm được thiết kế thanh gạt vật lý để che lại khi không sử dụng, tăng tính bảo mật.

Lenovo trang bị cho Legion 5 nhiều tùy chọn cấu hình sử dụng CPU, GPU đến từ AMD, Intel và NVIDIA với mức giá khoảng 30 triệu đồng. Nhờ hệ thống tản nhiệt hiệu quả, vi xử lý và card đồ họa của Legion 5 hoạt động ở mức công suất cao hơn các đối thủ, mang lại hiệu năng chơi game và làm việc mạnh mẽ.