5 mẫu đồng hồ mừng năm Quý Mão

Trước thềm Tết Nguyên đán 2023, nhiều thương hiệu đình đám cho ra mắt những mẫu đồng hồ tinh xảo, đậm tinh thần năm mới phương Đông.

Không ít nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng như Harry Winston hay Tag Heuer trình làng phiên bản đặc biệt để chào mừng năm Quý Mão 2023.

Những mẫu đồng hồ năm mới này đều có chung tông màu tươi sáng, rực rỡ như vàng, đỏ hay xanh. Đặc biệt, mọi chi tiết đều được chạm khắc tỉ mỉ với chất liệu cao cấp như bạch kim hay đá quý.

Dưới đây, South China Morning Post gợi ý cho bạn 5 mẫu đồng hồ cao cấp và sành điệu với chủ đề Tết Quý Mão 2023.

Vacheron Constantin

Năm 2023, thương hiệu Vacheron Constantin cho ra mắt dòng đồng hồ Métiers d’Art đậm truyền thống, văn hóa phương Đông.

Để chạm khắc thành công hình con giáp trên mặt số, nhà sản xuất đã tỉ mỉ kết hợp kỹ thuật cắt giấy từ Trung Quốc và Thụy Sĩ.

Điểm đặc biệt không thể không nhắc đến là đồng hồ không dùng kim chỉ số. Thay vào đó, Vacheron Constantin quyết định thiết kế hiển thị thời gian qua 4 góc màn hình. Hai góc trên trình bày giờ và phút còn hai góc còn lại thể hiện thứ và ngày.

IWC

Portugieser Automatic 40 là mẫu đồng hồ thuộc chủ đề Tết Nguyên đán của thương hiệu IWC. Mặt số của sản phẩm sở hữu kim và chỉ số mạ vàng nổi bật trên nền đỏ tía.

Điểm nổi bật của chiếc đồng hồ này là mặt sau được chạm khắc biểu tượng con giáp cùng dòng chữ mừng năm Quý Mão 2023.





Harry Winston

Harry Winston cho ra mắt phiên bản giới hạn của mẫu đồng hồ Premier Chinese New Year cho dịp năm mới 2023.

Sản phẩm được hãng chăm chút kỹ lưỡng từ chất liệu vàng hồng 19k đến 57 viên kim cương giác cắt tròn nạm trên vành và mặt số. Dòng Premier Chinese New Year còn đi kèm với dây đeo cá sấu màu đỏ bóng rực rỡ.

Tag Heuer

Tag Heuer là một trong những thương hiệu nhiệt tình chào đón Tết Nguyên Đán. Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Tag Heuer trình làng đồng hồ The Carrera Chronograph Year of the Rabbit.

Mẫu đồng hồ này thực chất khá khác biệt khi lựa chọn màu đen làm chủ đạo từ mặt số, dây da đến cả núm điều chỉnh. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn nổi bật với các vạch chỉ giờ vàng kẻ đỏ. Đặc biệt, mặt sau của đồng hồ có in biểu tượng con giáp năm Quý Mão.

Breguet

Breguet chào mừng Tết Nguyên đán 2023 bằng phiên bản đồng hồ Classique 9075. Phần hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ trên chất liệu vàng trắng 18k. Nổi bật, đồng hồ còn được đính 88 viên kim cương xung quanh vành và vấu.

Phần mặt số của Classique 9075 còn dùng kỹ thuật tráng men thủ công và tinh xảo để tạo hình 6 con giáp sống động biểu trưng cho năm Quý Mão. Màu xanh dương của sản phẩm giúp hoàn thiện vẻ ngoài nhã nhặn, sang trọng và tinh tế.