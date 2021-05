5 mẫu đồng hồ màu xanh lá tốt nhất năm 2021

Cartier Tank Must màu xanh nằm trong bộ sưu tập Tank Must cùng với hai màu còn lại là đỏ tía và xanh dương. Đồng hồ Tank Must chạy bằng thạch anh đi kèm dây đeo cá sấu cùng màu và có thiết kế cổ điển để tỏ lòng tôn kính với sản phẩm Must de Cartier đơn sắc tương tự từ những năm 1980. Ảnh: Timeandtidewatches.